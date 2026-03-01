Lula é hostilizado com gritos de "ladrão" durante visita a Ubá, em MG

Apesar das hostilidades, não houve confrontos físicos. A equipe de segurança acompanhou o presidente - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi hostilizado por parte do público durante visita a Ubá (MG), na Zona da Mata, neste sábado (28/2). Enquanto percorria bairros atingidos pelos temporais e cumprimentava moradores, algumas pessoas gritaram palavras de ordem contra ele, como “ladrão”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o deslocamento da comitiva pelas ruas, grupos de moradores se concentraram para manifestar descontentamento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir manifestantes entoando coros como “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” e gritos de “Acorda, Brasil”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar das hostilidades, não houve confrontos físicos. A equipe de segurança acompanhou o presidente, a primeira-dama Janja Silva e integrantes da comitiva durante toda a agenda.

Lula esteve em Ubá para ver os danos causados pelos temporais, na cidade seis pessoas morreram em decorrência das chuvas e duas ainda estão desaparecidas. O município contabiliza 25 desabrigados e 396 desalojados. Já em Juiz de Fora, que também será visitada pelo presidente, ocorreram 64 mortes e 8.584 pessoas estão desabrigadas e desalojadas.

O presidente segue com a agenda de vistoria e encontros com prefeitos de municípios vizinhos, incluindo Matias Barbosa, e também deve sobrevoar as cidades mais afetadas para planejar ações emergenciais.