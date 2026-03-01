Flávio diz que Bolsonaro, atualmente preso, subirá rampa do Planalto em 2027

Senador defende mobilização política contínua e afirma que "ninguém aguenta mais quatro anos de PT" - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 1º de março, durante o ato "Acorda, Brasil", promovido pela direita na Avenida Paulista, que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, atualmente preso por tentativa de golpe, retornará ao Palácio do Planalto em 2027. "Eu disse ao meu pai que, em janeiro de 2027, ele irá pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro", declarou o parlamentar, ao relatar conversa com o ex-presidente na quarta-feira.

Flávio associou o atual governo a escândalos como "mensalão" e "petrolão" e mencionou investigações envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS.

Ao encerrar o discurso, o senador afirmou que "ninguém aguenta mais quatro anos de PT" e disse que o grupo político seguirá mobilizado "até a vitória".