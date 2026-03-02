Vieira trata com Emirados sobre crise no Oriente Médio e impacto a brasileiros

No diálogo, os dois ministros abordaram o fechamento do espaço aéreo na região, medida que afeta diretamente turistas brasileiros que visitam o país - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou nesta segunda-feira (2/3), por telefone, com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para discutir a atual situação no Oriente Médio. O contato ocorreu a pedido da autoridade emiradense, segundo informou o Itamaraty.

No diálogo, os dois ministros abordaram o fechamento do espaço aéreo na região, medida que afeta diretamente turistas brasileiros que visitam o país ou que permanecem retidos nos aeroportos de Dubai e Abu Dhabi. A situação tem provocado impactos logísticos e preocupação com deslocamentos internacionais.

Além da crise regional, os chanceleres trataram do seguimento da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Abu Dhabi, realizada na semana passada. A viagem marcou a etapa final de um giro internacional que incluiu compromissos na Índia e na Coreia do Sul.

O líder petista reuniu-se com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na terça-feira (24/2), no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi.

Após o encontro, Lula afirmou que os dois líderes examinaram o aprofundamento da parceria estratégica entre Brasil e Emirados, com ênfase na cooperação em comércio e investimentos. O presidente também reiterou o interesse em concluir com rapidez as negociações do Acordo Mercosul–EAU para o estabelecimento de uma Parceria Econômica Abrangente.

A etapa em Abu Dhabi foi a última parada antes do retorno a Brasília. O roteiro internacional começou na Índia, onde Lula participou da Cúpula de Inteligência Artificial a convite do primeiro-ministro Narendra Modi, e seguiu para a Coreia do Sul.

Durante a conversa entre Mauro Vieira e Abdullah bin Zayed, também foram discutidas as perspectivas para a conclusão das negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos.

O ataque

Entre sábado (28/2) e domingo (1º/3), o Irã lançou ataques contra os aeroportos internacionais de Dubai e de Abu Dhabi, em retaliação às ofensivas conduzidas por Estados Unidos e Israel que resultaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Os Emirados Árabes Unidos passaram a figurar como alvo de Teerã por abrigarem uma base militar norte-americana em seu território.

As investidas deixaram ao menos um morto e 11 feridos. Após a ação iraniana, o emirado de Dubai retomou apenas nesta segunda-feira as operações nos aeroportos internacionais de Dubai e de Al Maktoum, ainda com restrições.

No sábado (28/2), o Itamaraty manifestou solidariedade aos Emirados Árabes Unidos diante dos “ataques retaliatórios”. A pasta ressaltou que “a legítima defesa, prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, é medida excepcional e sujeita à proporcionalidade e ao nexo causal com o ataque armado”.

