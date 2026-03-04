Vorcaro é preso no dia de depoimento em CPI no Senado

A CPI aguardava a presença de Vorcaro para esclarecer o suposto envolvimento do banco em esquemas financeiros e indícios de gestão fraudulenta - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (4/3), o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no mesmo dia em que ele prestaria depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado Federal. A detenção ocorre no âmbito de mais uma fase da operação que apura suspeitas de irregularidades envolvendo a instituição financeira.

A CPI aguardava a presença de Vorcaro para esclarecer o suposto envolvimento do banco em esquemas financeiros e indícios de gestão fraudulenta. A convocação havia sido aprovada na semana passada, após requerimento do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da comissão.

Na véspera da prisão, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da defesa e desobrigou o empresário de comparecer à CPI. O magistrado também foi o responsável por autorizar a nova ordem de prisão cumprida nesta quarta-feira.

Além das prisões e mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou medidas cautelares, como o afastamento de investigados de cargos públicos e o bloqueio e sequestro de bens. Segundo as investigações, o valor total das medidas patrimoniais pode chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a circulação de ativos ligados ao suposto esquema e resguardar recursos possivelmente associados às irregularidades.

Vorcaro já cumpria medidas restritivas em São Paulo, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Ele havia manifestado interesse em comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos, e o deslocamento até Brasília seria organizado pela própria Polícia Federal, com custódia da Polícia Legislativa.

Também estava previsto para esta quarta-feira o depoimento do empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, à CPI do Crime Organizado. Ele também é alvo da operação. Além disso, o banqueiro tinha acertado participação em oitiva na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na próxima terça-feira (10/3), agenda que agora fica incerta diante da nova prisão.