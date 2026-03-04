Governo prepara MP para ampliar apoio às cidades afetadas pelas chuvas

Góes: "Nós tivemos duas reuniões, com o prefeito de Ubá e com a prefeita de Juiz de Fora. Os ouvimos demoradamente, no sentido de eles detalharem todas as necessidades. Eles apresentaram as demandas e sugestões a respeito de crédito, infraestrutura, prevenção, reconstrução" - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

O governo federal prepara a edição de uma medida provisória para ampliar o apoio às cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais na semana passada. A iniciativa deve garantir novos recursos para ações de reconstrução, prevenção e retomada econômica nos municípios atingidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4/3) pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Segundo ele, uma comitiva ministerial deverá retornar à região nos próximos dias para anunciar pessoalmente o novo pacote de medidas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o ministro, o desenho das novas ações começou a ser estruturado após reuniões realizadas na terça-feira (3/3) com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e o prefeito de Ubá, José Damato. Durante os encontros, os gestores apresentaram ao governo federal um levantamento detalhado das necessidades locais, incluindo demandas nas áreas de infraestrutura, crédito e recuperação econômica.

“Ontem, nós tivemos duas reuniões, com o prefeito de Ubá e com a prefeita de Juiz de Fora. Os ouvimos demoradamente, no sentido de eles detalharem todas as necessidades. Eles apresentaram as demandas e sugestões a respeito de crédito, infraestrutura, prevenção, reconstrução... Diante desses dados, recolhidos ao longo desses dias, o ministro Rui Costa (Casa Civil), autorizado pelo presidente Lula, vai construir uma Medida Provisória alocando mais recursos. Eu devo ir com ele à Zona da Mata fazer esse anúncio pessoalmente”, afirmou Waldez Góes.

O ministro destacou que o diálogo com as lideranças locais é fundamental para orientar a formulação das políticas públicas voltadas à recuperação das áreas atingidas. “Toda essa escuta se traduz na intensidade de outras respostas de apoio para a sociedade local. Teremos sim, para cada situação, uma política pública do governo do presidente Lula sendo anunciada e colocada à disposição da sociedade da Zona da Mata e de Minas Gerais. Nós estamos apoiando 100% todo esse restabelecimento. Seja de serviço de saúde, de educação, de mobilidade, de energia, de comunicação”, prosseguiu.

Leia também: Lula promete novas casas a desabrigados pelas chuvas em MG

Além das novas medidas em preparação, o governo federal já liberou recursos emergenciais para atender os municípios afetados. Segundo Waldez Góes, em apenas quatro dias foram elaborados quase 30 planos de trabalho em conjunto com as prefeituras, por meio da Defesa Civil Nacional. “Nós já fizemos, em quatro dias, com as nossas equipes atuando junto com as prefeituras, só pela Defesa Civil Nacional, quase 30 planos de trabalho que, na soma, entre aprovados e análises, são mais de R$ 60 milhões”, lembrou.

Os recursos já autorizados têm sido aplicados em diferentes frentes de resposta emergencial, incluindo ajuda humanitária, limpeza urbana e restabelecimento de serviços públicos essenciais. Com o levantamento mais detalhado apresentado pelos prefeitos, o governo também pretende ampliar as ações voltadas à recuperação econômica dos municípios atingidos. Segundo o ministro, o objetivo é garantir crédito e condições para que empresas afetadas retomem suas atividades e preservem postos de trabalho.



“Com essa escuta, com esse levantamento que os prefeitos apresentaram, a gente sabe quantas empresas foram atingidas fortemente, quantos equipamentos foram destruídos, quantos trabalhadores estão correndo o risco de não ter o seu salário no final do mês. Tudo isso se transforma numa resposta do Governo Federal que, ao disponibilizar crédito para essas empresas, elas possam restabelecer seus negócios e manter seus empregos. É isso que eu me refiro que será tratado numa medida provisória: mais recursos para investir nessa resposta”, afirmou.