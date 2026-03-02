BBB 26: Babu acusa Chaiany de tocar em sua genitália e equipe toma atitude - (crédito: TV Globo)

Uma conversa na área externa do "BBB 26" acabou ganhando repercussão dentro e fora da casa após declarações de Babu sobre Chaiany.

O ator relatou a aliados que a sister teria ultrapassado limites durante a festa do líder realizada na quarta-feira (25).

Ao comentar o episódio, ele insinuou que a participante teria tocado em suas partes íntimas. "Você não tem noção de onde você pegou, vou nem falar", afirmou ele.

Chaiany, que também participava do bate-papo, reagiu na hora e questionou a acusação.

"Eu peguei aonde? Está chapando? Está viajando, pô. Peguei na r*la do Babu, só pode. Mentira, moço", disparou.

O ator manteve a versão e respondeu: "Fez e falou que queria pegar na minha barriga. Depois da festa do líder".

Já Gabi e Juliano disseram que não viram qualquer situação de aproximação entre os dois naquela noite.

Com a repercussão do diálogo, a equipe de Chaiany publicou uma nota oficial nas redes sociais rebatendo as declarações.

"Absurdo de nojento! Chai nega de todas as formas que não fez o que o Babu insinuou que ela fez. Juliano também negou e, mesmo assim, ele insistiu na mentira", diz o texto.

O comunicado também destaca o desconforto da sister diante da situação.

"Na cabeça de uma mulher, isso é angustiante, ainda mais quando se trata de um homem casado que ela chama de 'papito'. Torcemos para que Chai perceba os absurdos falados por ele", completou a equipe.

Momentos depois, os dois voltaram a trocar farpas no espaço externo da casa. "Que foi? Eu sou casado", disse Babu.

Chaiany rebateu: "Te manca, pé no chão. Tu acha que eu vou te desejar?". O ator insistiu: "E qual o problema?".

A sister encerrou a discussão com reprovações: "Você é papito. Velhote, não quero. Tem idade para ser o meu pai".