Irmã gêmea de Milena anuncia inscrição em reality famoso dos EUA

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena do "BBB 26", revelou nas redes sociais que está tentando uma vaga em um novo programa do gênero, desta vez nos Estados Unidos.

Ela se inscreveu para o Immigrant Reality, competição voltada a imigrantes legais que vivem em território norte-americano.

A atração, que estreia sua primeira edição, oferece ao vencedor um prêmio de 100 mil dólares, valor que gira em torno de R$ 600 mil na cotação atual.

Disposta a garantir um espaço no elenco, Mile publicou um vídeo de apresentação em que destaca sua personalidade e deixa claro que pretende adotar no jogo uma postura semelhante à da irmã, conhecida pelos confrontos diretos no confinamento.

"O Brasil já percebeu que lá em casa ninguém entra num lugar pra ser figurante. Ou você vira protagonista da sua história ou figurante na vida dos outros. E participar desse reality vai me dar oportunidade de mostrar pra vocês uma versão que não conhecem", afirma.

No registro, ela reforça a conexão familiar ao apostar em expressões, gestos e até penteados que remetem ao estilo de Milena.

Se for escolhida, Mile poderá ser acompanhada pelo público a partir de maio nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Instagram.

A distância entre as irmãs, aliás, já dura cinco anos. Mile se mudou para os Estados Unidos em busca de melhores perspectivas para si e para a filha.

Em junho do ano passado, ela conquistou o green card, que lhe garante residência permanente, e passou a viver em Massachusetts.

Em relato publicado anteriormente, detalhou o processo de adaptação e as dificuldades enfrentadas no início da nova fase.

"Quando me tornei mãe, tudo mudou. Olhei para minha filha e decidi que o futuro dela precisava ser diferente. Foi então que deixei tudo para trás e vim para os Estados Unidos. Sem família, sem apoio, sem falar inglês, apenas com sonhos, coragem e a disposição de trabalhar duro. A saudade apertou, o medo apareceu, as dificuldades foram muitas. Mas desistir nunca foi uma opção. Porque tudo o que tenho hoje, eu não ganhei. Eu conquistei".