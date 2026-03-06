O Lobo da Faria Lima e as relações perigosas do banqueiro com o poder

O filme O Lobo de Wall Street (2013) retrata um tipo de celebridade destrutiva que fascina muita gente por viver no limite: dinheiro fácil, prazer imediato, drogas e ausência completa de escrúpulos. Dirigido por Martin Scorsese e com roteiro de Terence Winter, baseado no livro de Jordan Belfort, o filme acompanha a ascensão e a queda de um corretor que enriquece manipulando o mercado financeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A história começa em 1987, quando Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) se torna corretor em Wall Street. Desde o início, o espectador percebe a atmosfera de cinismo e ganância que domina aquele ambiente. A primeira máscara cai quando Jordan almoça com seu chefe, Mark Hanna (Matthew McConaughey), que lhe apresenta as regras informais do jogo: dinheiro acima de tudo, sem qualquer preocupação moral. A partir daí, o aprendiz se transforma no mestre, mergulhando numa espiral de riqueza, excessos e ilegalidades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Scorsese conduz com liberdade a trajetória de um homem disposto a vencer a qualquer custo. Ética e moral aparecem apenas para serem atropeladas pelo dinheiro e pelo poder. Uma das cenas mais marcantes ocorre quando agentes do FBI visitam o iate de Jordan. Num diálogo tenso, o corretor sugere discretamente o suborno do investigador. A corrupção paira no ar sem precisar ser explicitada — como acontece tantas vezes na vida real.

O banqueiro Daniel Vorcaro, protagonista do escândalo envolvendo o Banco Master, parece personagem digno de um roteiro semelhante: uma espécie de "Lobo da Faria Lima". Em mensagens de celular apreendidas pela Polícia Federal, ele próprio compara o sistema financeiro a uma organização mafiosa. "Esse negócio de banco sempre falei: é igual máfia", escreveu à namorada. "Não dá para sair. Ninguém sai bem. Só sai mal."

A mensagem, datada de 7 de abril de 2025, coincide com as tratativas para a venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), operação que acabou frustrada pela posterior liquidação da instituição pelo Banco Central. O negócio colocou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na berlinda política. Nas mesmas conversas, Vorcaro reclama de André Esteves, controlador do BTG Pactual, acusando-o de atuar contra a operação junto ao Banco Central. "André baixou a guarda e os ataques diminuíram bem. Criaram um problema que não existia", escreveu.

O caso ganhou novos contornos após a nova fase da Operação Compliance Zero, que levou novamente Vorcaro à prisão. Como em muitos enredos de corrupção financeira, a expectativa agora é que ele recorra a uma delação premiada para tentar reduzir sua pena. É nesse ponto que o escândalo da Faria Lima começa a mexer com o Poder em Brasília. Em mensagens à namorada, o banqueiro se gaba de manter contato frequente com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-chefe da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro e uma das principais lideranças do Centrão.

Mudança de cenário

Procurado, o senador reagiu com uma nota protocolar: afirmou que troca mensagens com centenas de pessoas e que isso não o torna próximo apenas por eventualmente interagir com elas". Disse também estar tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal e negou qualquer conduta inadequada relacionada ao caso. A investigação passou a assombrar os poderosos de Brasília após mudança na relatoria do processo no Supremo Tribunal Federal. Quando o caso estava sob responsabilidade do ministro Dias Toffoli, havia fortes restrições à atuação da Polícia Federal.

Com a transferência da relatoria para o ministro André Mendonça, a investigação avança. Mendonça autorizou novas diligências e criticou a falta de urgência demonstrada pela Procuradoria-Geral da República diante dos pedidos da Polícia Federal. Na prática, a PF recebeu carta branca para aprofundar as investigações. O material apreendido é uma caixa de Pandora. já é volumoso. Os celulares de Vorcaro tornaram-se uma fonte abundante de provas.

Em uma das mensagens, ele comenta uma iniciativa legislativa do senador Ciro Nogueira: "Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes." Em outra conversa, o banqueiro descreve o senador como um aliado próximo: "Ciro Nogueira. É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida".

A proposta mencionada previa elevar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. O Banco Master captava recursos por meio de CDBs garantidos pelo fundo — de modo que a mudança ampliaria a proteção aos investidores e fortalecer ia o seu audacioso e fraudulento modelo de negócios. Como nos filmes de Scorsese, a trama mistura dinheiro, poder e relações perigosas.

E uma queda espetacular

A reação do sistema bancário foi imediata. Grandes bancos pressionaram contra a proposta, temendo distorções competitivas e aumento do risco sistêmico. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), acabou retirando o tema da pauta. Paralelamente, os bancos que integram o FGC decidiram antecipar cinco anos de contribuições ao fundo, somando cerca de R$ 32,5 bilhões. O recolhimento está previsto para 25 de março e deverá cobrir aproximadamente metade do rombo estimado até agora no caso Master.



