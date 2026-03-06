Jogos Paralímpicos de Inverno começam nesta sexta em meio às guerras

Esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha seguram a bandeira do Brasil em Predazzo, na Itália: a missão é deles na cerimônia de abertura - (crédito: Alessandra Cabral/CPB)

Em meio a tensões e um boicote à cerimônia de abertura em Verona por sete países, os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina começam oficialmente nesta sexta-feira(6), marcados pela presença de atletas russos e bielorrussos com suas bandeiras e símbolos nacionais, e não como integrantes de delegações neutras. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 3, com pré-evento a partir das 15h30. A mesma emissora exibirá as provas dos brasileiros durante toda a competição. O evento reúne reúne cerca de 665 atletas de 53 países.

Desde 2014, o hino nacional russo não é tocado em nenhum evento olímpico ou paralímpico, inicialmente devido a escândalos de doping e, posteriormente, por causa da invasão da Ucrânia em 2012.

O retorno da Rússia e Belarus foi aprovado na Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional (CPI) em setembro, apesar do conflito na Ucrânia, uma medida que provocou grande oposição.

A Ucrânia se recusou a enviar seus atletas para a cerimônia em Verona, e os comitês paralímpicos de outros seis países europeus — República Tcheca, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia — seguiram o exemplo.

Na esfera política, também houve baixas significativas em repúdio a presença de símbolos russos, principalmente do comissário da União Europeia para a Juventude e o Esporte, e de diversos governos, como os da França e do Reino Unido, que não enviarão representantes ao evento.

"O CPI respeita a decisão", declarou a organização paralímpica na quinta-feira.

"Diante dos conflitos e aspectos negativos do mundo, continuamos precisando de inclusão. E o esporte deve servir a esse propósito. O esporte é o que devemos tentar defender durante estes Jogos", afirmou seu presidente, o brasileiro Andrew Parsons.

O boicote anunciado por diversos países se limita às cerimônias e à representação política, não à competição em si, da qual nenhum país retirou sua participação.

O evento terá duração de 10 dias e acontecerá em várias regiões: Milão, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme. Um total de 56 países estarão representados.

Time Brasil

A missão brasileira chegou à Itália com a maior delegação da história, composta por oito atletas. Antes, o recorde era de seis esportistas, em Pequim 2022. Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 marcam a quarta participação do Brasil no evento.

No sábado, 7, cinco dos oito atletas que compõem a delegação brasileira na Itália farão sua estreia. A paranaense Aline Rocha, os paulistas Elena Sena e Guilherme Rocha e o paraibano Robelson Lula participam da prova de 7,5km do biatlo sentado. No mesmo dia, o gaúcho André Barbieri estará nas qualificatórias do snowboard cross.

O programa dos Jogos Paralímpicos de Inverno contempla as modalidades disputadas na neve (esqui alpino, esqui cross-country, biatlo e snowboard) e os esportes de gelo (para-hóquei no gelo e curling em cadeira de rodas).

O melhor resultado do Brasil, até agora, foi a sexta colocação na prova de 15km do esqui cross-country com o rondoniense radicado em Jundiaí (SP) Cristian Ribera. A marca foi obtida em PyeongChang 2018.

Os atletas Wellington da Silva, Aline Rocha, Cristian Ribera e Elena Sena integram o Time São Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 155 atletas.

Porta-bandeira



O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) definiu os esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha como porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, nesta sexta-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), na Arena di Verona, na Itália.

O rondoniense Cristian Ribera, 23, disputa sua terceira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Ele estreou em PyeongChang 2018, aos 15 anos, quando alcançou 6º lugar na prova dos 15 km do esqui cross-country. Em Pequim 2022, seu melhor desempenho foi 8º lugar nos 20 km da classe sitting. Durante o ciclo que culmina em Milão-Cortina, Ribera conquistou ouros em etapas da Copa do Mundo de esqui paralímpico, incluindo vitória na Alemanha em janeiro de 2026, e o Globo de Cristal, o cobiçado troféu de campeão da temporada em 2025.

“É minha segunda vez como porta-bandeira ao lado da Aline, fico muito feliz por representar o país mais uma vez. Nosso time cresceu muito nos últimos anos, e saber que sou um dos pioneiros da modalidade no Brasil me dá ainda mais responsabilidade e orgulho. Em Pequim 2022 eu não estava 100%. Treinei bem, mas tive problemas físicos na reta final. Desta vez fiz um bom ciclo, consegui treinar e competir bem, estou bastante confiante”, afirmou Ribera.

A paranaense Aline Rocha participa de sua terceira edição de Jogos Paralímpicos de Inverno, esteve em PyeongChang 2018 e Pequim 2022, além de ter competido no atletismo nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e Paris 2024. Aline foi a primeira brasileira a disputar os Jogos Paralímpicos de Inverno e chega a Milão-Cortina após um ciclo consistente, após se tornar também campeã mundial no sprint em 2024.

Aline será porta-bandeira pela terceira vez em Jogos Paralímpicos de Inverno. Já ostentou o pavilhão nacional nas edições PyeongChang 2018 e Pequim 2022. “Esta é minha terceira participação em Jogos Paralímpicos de Inverno e serei porta-bandeira pela terceira vez: é muito emocionante receber esta notícia. Achei que estaria preparada para viver esse momento novamente, mas é sempre uma alegria enorme”, declarou.

A equipe brasileira de esqui cross-country está baseada em Predazzo, no norte da Itália, na idílica região das montanhas Dolomitas. A cidade fica a 200km de Verona, com deslocamento por estrada que pode superar 3h em trajeto de montanha. Por questões logísticas, para preservar a preparação e o descanso dos atletas, Cristian Ribera e Aline Rocha participarão do desfile de abertura de forma remota diretamente de Predazzo, sem deslocamento até a Arena di Verona.

As competições dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 começam na manhã de 7 de março (horário da Itália), com disputas de biatlo programadas para o primeiro dia de provas oficiais. Aline é uma das atletas do Brasil que estarão em ação na manhã do sábado, 7. Ela disputa o biatlo ao lado de Elena Souza, Robelson Lula e Guilherme Rocha, em Tesero, distante nove quilômetros de Predazzo.

Programação verde-amarela

Confira a programação dos brasileiros nos Jogos de Milão-Cortina (horários de Brasília)

06/Mar (sex)

16h – Cerimônia de Abertura

07/Mar (sáb)

6h – Biatlo – 7,5km sprint – Finais sentado

Aline Rocha, Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula

08/Mar (dom)

6h – Biatlo – 12.5km Individual – Finais sentado

Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula

10/Mar (ter)

5h45 – Esqui cross-country – Sprint Classic (Qualificação)

Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva

8h15 – Esqui cross-country – Sprint Classic – semifinal e final (se passarem)

Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva

11/Mar (qua)

5h45 – Esqui cross-country – 10km Interval Start Classic – Finais sentado/em pé

Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva

13/Mar (sex)

6h – Biatlo – Sprint Pursuit (Qualificação)

Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula

8h30 – Biatlo – Sprint Pursuit (Final )

Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula

14/Mar (sáb)

6h – Esqui cross-country – Finais – Revezamento misto

4 x 2.5 km

6h e 7h55 – Snowboard – Banked Slalom – Finais

Andre Arenhart Barbieri e Vitória Machado

15/Mar (dom)

5h00e 6h20 – Esqui cross-country – 20km Interval Start Free – Finais sentado e em pé

Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva

16h30

Cerimônia de Encerramento

*Com informações da AFP e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)