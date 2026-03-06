Lucro da Petrobras triplica e chega a R$ 110,1 bilhões em 2025

Resultado representa alta de cerca de 200% em relação a 2024, quando a companhia havia registrado lucro de R$ 36,6 bilhões - (crédito: Platobr)

A Petrobras encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 15,56 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 17,04 bilhões registrado no mesmo período de 2024. No acumulado do ano, a estatal alcançou lucro de R$ 110,12 bilhões, mais que o dobro do resultado obtido no ano anterior e marcando o sexto ano consecutivo de resultado positivo.

O resultado representa alta de cerca de 200% em relação a 2024, quando a companhia havia registrado lucro de R$ 36,6 bilhões, indicando que o ganho da estatal mais que triplicou em um ano. Segundo a presidente da companhia, Magda Chambriard, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo avanço da produção de petróleo e gás. “O ano de 2025 foi extraordinário em termos de produção”, destacou em nota divulgada na quinta-feira (5/3).



“O aumento do volume de óleo e gás nos permitiu compensar os efeitos da queda do Brent e alcançar resultados financeiros robustos. Isso reflete nossa capacidade de entregar mais com menos recursos, otimizando projetos e antecipando operações que geram valor para nossos acionistas e para a sociedade”, afirmou.

A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras atingiu 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2025, crescimento de 11% em comparação com o ano anterior. Com o avanço da produção, o fluxo de caixa operacional — indicador que mede os recursos gerados pelas atividades regulares da companhia — alcançou R$ 200 bilhões (US$ 36 bilhões) ao longo do ano.

Segundo a companhia, o desempenho foi registrado mesmo em um ambiente desafiador, marcado pela queda de 14% no preço do petróleo Brent ao longo de 2025. Para o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da empresa, Fernando Melgarejo, o resultado está ligado à estratégia de expandir a produção mantendo disciplina na alocação de capital.

“Mesmo em um cenário de forte queda do Brent, geramos R$ 200 bilhões de caixa operacional no ano. Continuamos a apresentar um fluxo de caixa robusto, apoiado por projetos de qualidade que ampliam a produção, com alto retorno e rápida geração de caixa”, afirmou.

Investimentos

Em 2025, a Petrobras investiu R$ 112,9 bilhões (US$ 20,3 bilhões), valor dentro da faixa prevista pela companhia para o período. Cerca de 84% dos recursos foram direcionados ao segmento de exploração e produção, com foco na aceleração de projetos e no avanço de novas unidades em campos do pré-sal.

A estatal também informou que as exportações de petróleo bateram recorde anual, com média de 765 mil barris por dia ao longo de 2025. No quarto trimestre, o volume exportado alcançou 999 mil barris diários, o maior patamar já registrado pela companhia em um único trimestre.

A receita de vendas somou R$ 127,37 bilhões entre outubro e dezembro, alta de 5% em relação aos R$ 121,27 bilhões do mesmo intervalo de 2024. Já o Ebitda ajustado — indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — avançou 46,3%, chegando a R$ 59,92 bilhões, frente aos R$ 40,97 bilhões registrados um ano antes.

No acumulado de 2025, a receita total atingiu R$ 497,55 bilhões, crescimento de 1,4% na comparação anual. O Ebitda ajustado somou R$ 237,18 bilhões, alta de 10,6% em relação a 2024.