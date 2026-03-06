Eduardo Leite anuncia pré-candidatura à Presidência: "Novo ciclo"

"Estamos diante da escolha entre continuar administrando polarizações ou inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento", escreveu Leite nas redes sociais - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSD) anunciou, nesta sexta-feira (6/3), que será pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. O político concorre dentro do partido com outros dois possíveis candidatos ao Planalto: os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Júnior.

"Não estamos diante de uma eleição comum. Estamos diante da escolha entre continuar administrando polarizações ou inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento", escreveu Leite nas redes sociais.

O governador diz acreditar na responsabilidade fiscal como "agenda de país". Além disso, propõe um novo "pacto pela governabilidade democrática" e destaca que, "sem coordenação entre os Poderes, não há reforma estrutural".

"Precisamos reequilibrar as funções dos Três Poderes. Com diálogo, transparência e visão de país. Não faz sentido esperarmos resultados diferentes se nosso padrão não muda. Precisamos de uma nova lógica de funcionamento institucional e político que combine responsabilidade fiscal, metas claras, avaliações constantes de desempenho e foco consistente em educação, segurança, saúde e crescimento econômico com proteção social para famílias brasileiras", afirmou.

Segundo o presidente do PSD, Gilberto Kassab, a decisão sobre quem será o candidato do partido à Presidência deve ser tomada somente em abril.

