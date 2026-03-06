InícioPolítica
Eleições 2026

Eduardo Leite anuncia pré-candidatura à Presidência: "Novo ciclo"

O governador gaúcho se junta a outros dois filiados ao PSD, que já divulgaram interesse na corrida pelo Planalto

"Estamos diante da escolha entre continuar administrando polarizações ou inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento", escreveu Leite nas redes sociais - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSD) anunciou, nesta sexta-feira (6/3), que será pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. O político concorre dentro do partido com outros dois possíveis candidatos ao Planalto: os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Júnior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Não estamos diante de uma eleição comum. Estamos diante da escolha entre continuar administrando polarizações ou inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento", escreveu Leite nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governador diz acreditar na responsabilidade fiscal como "agenda de país". Além disso, propõe um novo "pacto pela governabilidade democrática" e destaca que, "sem coordenação entre os Poderes, não há reforma estrutural".

"Precisamos reequilibrar as funções dos Três Poderes. Com diálogo, transparência e visão de país. Não faz sentido esperarmos resultados diferentes se nosso padrão não muda. Precisamos de uma nova lógica de funcionamento institucional e político que combine responsabilidade fiscal, metas claras, avaliações constantes de desempenho e foco consistente em educação, segurança, saúde e crescimento econômico com proteção social para famílias brasileiras", afirmou.

Segundo o presidente do PSD, Gilberto Kassab, a decisão sobre quem será o candidato do partido à Presidência deve ser tomada somente em abril.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
LC
LC

Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa*
postado em 06/03/2026 14:25
SIGA
x