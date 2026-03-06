Defesa de Vorcaro pede ao STF investigação sobre vazamento de dados de celulares apreendidos

O empresário desembarca em Brasília por volta das 12h30 desta sexta-feira (6/3) para cumprir detenção na Papuda - (crédito: Divulgação)

Os advogados do banqueiro Daniel Vorcaro, protocolaram nesta sexta-feira (6/3) no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que seja aberta uma investigação sobre o vazamento de informações sigilosas provenientes dos telefones celulares apreendidos no âmbito das apurações envolvendo o Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Vorcaro chega hoje a presídio federal de segurança máxima em Brasília

De acordo com a defesa, mensagens atribuídas ao conteúdo dos aparelhos passaram a ser divulgadas por veículos de imprensa nos últimos dias, mesmo antes de os advogados terem tido acesso ao material completo. Os defensores sustentam que o espelhamento dos dados foi disponibilizado apenas na última segunda-feira (3).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o relato apresentado ao STF, o HD com os dados extraídos dos celulares foi lacrado imediatamente após a entrega à defesa, em procedimento realizado na presença da autoridade policial responsável pelo caso e dos próprios advogados, com o objetivo de garantir a preservação do sigilo das informações.

No documento, os advogados afirmam que parte das mensagens divulgadas contém conversas de caráter pessoal e envolve terceiros que não teriam relação com os fatos investigados. Entre os diálogos mencionados estariam mensagens atribuídas ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

A defesa também levanta a hipótese de que alguns trechos possam ter sido editados ou retirados de contexto, o que, segundo os advogados, reforça a necessidade de esclarecimentos sobre a origem das informações tornadas públicas.

No pedido, os advogados solicitam a abertura de inquérito para identificar quem teve acesso ao material sigiloso e eventualmente foi responsável pela divulgação. Eles ressaltam que o objetivo da solicitação não é investigar jornalistas ou terceiros que tenham recebido as informações posteriormente, mas sim apurar eventuais responsáveis pelo vazamento entre aqueles que tinham obrigação legal de manter o conteúdo sob sigilo.

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em São Paulo, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. O empresário desembarca em Brasília por volta das 13h30 desta sexta-feira para cumprir detenção no Sistema Penitenciário Federal Papuda. A transferência é realizada em uma aeronave da Polícia Federal.

Saiba Mais Flipar Cultuado como cinema, Imperator virou casa de espetáculos: conheça a história desse espaço cultural carioca

Cultuado como cinema, Imperator virou casa de espetáculos: conheça a história desse espaço cultural carioca Esportes Brasília Open: Guto Miguel é eliminado pelo argentino Díaz Acosta

Brasília Open: Guto Miguel é eliminado pelo argentino Díaz Acosta Economia Ex-diretor do BC vendeu fazenda a fundo ligado à família de Vorcaro

Ex-diretor do BC vendeu fazenda a fundo ligado à família de Vorcaro Flipar Primeira brasileira a ganhar um Grammy, Astrud Gilberto fez história e deixou legado na música do país

Primeira brasileira a ganhar um Grammy, Astrud Gilberto fez história e deixou legado na música do país Política Depoimento de Daniel Vorcaro na CPMI "é uma questão de honra", diz Carlos Viana

Depoimento de Daniel Vorcaro na CPMI "é uma questão de honra", diz Carlos Viana Flipar Vencedora de dois prêmios Grammy, pianista Eliane Elias é referência brasileira no jazz





Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.