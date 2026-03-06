Vorcaro chega hoje a presídio federal de segurança máxima em Brasília

Polícia Federal alegou necessidade de reforçar condições de segurança e preservar a integridade física do empresário - (crédito: Reprodução)

O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, desembarca em Brasília por volta das 13h30 desta sexta-feira (6/3) para cumprir detenção na penitenciária federal da capital. A transferência é realizada em uma aeronave da Polícia Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A operação ocorre após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a remoção imediata do investigado do presídio de Potim, no interior de São Paulo, para uma unidade federal de segurança máxima. O pedido partiu da própria Polícia Federal, que alegou necessidade de reforçar as condições de segurança e preservar a integridade física do empresário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Defesa de Vorcaro pede investigação sobre vazamento de dados

O sistema penitenciário federal conta atualmente com cinco presídios de segurança máxima no país. A unidade de Brasília, uma das mais conhecidas, tem capacidade para 208 detentos, que permanecem em celas individuais de cerca de seis metros quadrados. Entre os presos custodiados no local está Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção criminosa PCC.

Na decisão que autorizou a transferência, Mendonça citou elementos das investigações que indicariam a capacidade de articulação de Vorcaro em diferentes setores da vida pública e empresarial. Para a Polícia Federal, essa influência poderia representar risco ao andamento das apurações ou ao cumprimento de ordens judiciais.

Diante disso, o magistrado determinou que a transferência ocorra com reforço máximo de segurança e que sejam adotados todos os protocolos previstos para a custódia no sistema penitenciário federal.