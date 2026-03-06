Os apelidos de Vorcaro e da namorada em conversa íntima vazada

Diálogos do casal fazem parte de material reunido na investigação - (crédito: Reprodução / Instagram )

Fundador do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro é alvo de investigação da Polícia Federal que apura um grande esquema de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça. Entre os materiais analisados pela PF, estão mensagens trocadas por Vorcaro e a namorada, Martha Graeff.

As mensagens revelam não apenas conversas íntimas e planos pessoais do casal, mas também um repertório amplo de apelidos carinhosos usados nos bate-papos diários. Os diálogos, que circularam nas redes sociais após virem à tona no material investigativo, mostram uma dinâmica marcada por declarações afetivas frequentes e diferentes formas de tratamento entre os dois.

Nos textos enviados ao empresário, Martha costuma recorrer principalmente a variações de “amor” — como “meu amor” ou “meu amoooooor” — que aparecem de forma recorrente ao longo das conversas. Ela também utiliza expressões como “meu lindo”, “meu amor lindo”, “coração”, “colação” e “amore mio”. Em alguns momentos, o tom se torna mais enfático ou simbólico, com apelidos como “rei da minha vida”, “sexy”, “paizão” e “meu companheiro”. Em determinadas mensagens, Martha também passa a se referir a Vorcaro como “meu marido”, termo usado para marcar a importância que ele teria em sua vida.

Vorcaro, por sua vez, responde com um conjunto igualmente variado de apelidos e declarações. Entre os mais frequentes estão “amor”, “meu amor”, “meu amorrr” e “meu amorzinho”. O empresário também utiliza expressões como “minha vida”, “meu amor da vida”, “minha princesa”, “princesa preciosa” e “minha alma gêmea”. As mensagens incluem ainda tratamentos como “coração”, “meu coração”, “coração da minha vida”, além de imagens afetivas como “meu sol”, “minha luz” e “meu ar”.

Outros apelidos usados por Vorcaro revelam um tom mais informal ou elogioso, como “minha docinha”, “lindeza”, “lindeza minha”, “minha paixão”, “minha mulher”, “leoa minha”, “musa mais linda do mundo” e “minha gostosa”. Em diferentes momentos das conversas, os dois também recorrem ao termo em inglês “soulmate” (alma gêmea) para definir a conexão que dizem ter um com o outro.