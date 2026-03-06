Operações prendem mais de 5 mil suspeitos de violência contra mulheres

As detenções ocorreram no âmbito de duas ações coordenadas pelo governo federal: a Operação Mulher Segura e a Operação Alerta Lilás - (crédito: Caio Gomez)

Uma mobilização nacional das forças de segurança resultou na prisão de 5.238 pessoas suspeitas de crimes relacionados à violência contra mulheres e meninas nas últimas semanas. As detenções ocorreram no âmbito de duas ações coordenadas pelo governo federal: a Operação Mulher Segura, conduzida em parceria com as Secretarias de Segurança Pública dos estados, e a Operação Alerta Lilás, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As iniciativas fazem parte do Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio, acordo firmado entre Executivo, Legislativo e Judiciário para fortalecer políticas de prevenção, ampliar a proteção às vítimas e garantir a responsabilização de agressores.

A Operação Mulher Segura, realizada entre 19 de fevereiro e 5 de março, respondeu pela maior parte das prisões. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registradas 4.936 detenções no período — 3.199 em flagrante e 1.737 decorrentes de mandados de prisão ou de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Durante os 15 dias de mobilização, a ação contou com 38.564 agentes de segurança e 14.796 viaturas, alcançando 2.050 municípios brasileiros. Nesse intervalo, foram realizadas 42.339 diligências, acompanhadas de 18.002 medidas protetivas de urgência e prestado atendimento a 24.337 vítimas.

A operação também incluiu ações de prevenção e conscientização. Ao todo, foram promovidas 1.802 campanhas educativas que alcançaram cerca de 2,2 milhões de pessoas, com foco no enfrentamento à violência de gênero. Para ampliar a capacidade operacional dos estados, o Ministério da Justiça destinou aproximadamente R$ 2,6 milhões para o pagamento de diárias de policiais envolvidos nas atividades.

A iniciativa integra o Projeto VIPS – Vulnerabilizados Institucionalmente Protegidos e Seguros, estratégia voltada à proteção de grupos vulneráveis.

Paralelamente, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Alerta Lilás, considerada a maior ação da história da corporação voltada especificamente à proteção de mulheres. Entre 9 de fevereiro e 5 de março, a PRF intensificou operações de inteligência e fiscalização em rodovias federais e áreas de atuação da corporação em todo o país.

Como resultado, foram registradas 302 ocorrências relacionadas a crimes de violência contra a mulher, com prisões em flagrante ou cumprimento de mandados judiciais. Desse total, 119 casos — cerca de 39,4% — tiveram participação direta da atividade de inteligência da corporação, enquanto 183 prisões (60,6%) ocorreram a partir de flagrantes realizados por equipes operacionais.

As duas operações integram o plano de trabalho apresentado pelo Comitê Interinstitucional de Gestão do pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio. O documento estabelece uma série de medidas voltadas ao combate à violência de gênero, incluindo mutirões nacionais para cumprimento de mandados de prisão contra agressores e o fortalecimento da rede de acolhimento às vítimas.

Entre as ações previstas também estão a aceleração da concessão e do monitoramento de medidas protetivas de urgência, maior integração entre órgãos de segurança pública e do sistema de justiça e iniciativas educativas voltadas à prevenção da violência contra mulheres.