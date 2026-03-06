A cada 24 horas, 12 mulheres foram vítimas de violência em 2025

Monitoramento registrou 546 feminicídios e sete transfeminicídios. Quando somados aos homicídios de mulheres, o total chega a 1.004 mortes nas UFs analisadas - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM)

A cada 24 horas, em média, 12 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência em 2025. O dado faz parte de um relatório divulgado nesta sexta-feira (6/3), que reúne informações registradas ao longo do ano passado a partir de monitoramento diário de conteúdos publicados na mídia sobre segurança pública. O levantamento inclui ocorrências acompanhadas pela Rede de Observatórios da Segurança em Pernambuco, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao todo, 4.558 mulheres sofreram agressões nesses estados durante o período analisado. O número representa aumento de 9% em comparação a 2024. A pesquisa reúne diferentes tipos de violência, desde agressões físicas até crimes de maior gravidade, compondo um panorama das ocorrências divulgadas em reportagens ao longo do ano.

Entre os dados destacados está o crescimento da violência sexual. Foram registrados 961 episódios de estupro ou abuso em 2025, aumento de 56,6% em relação ao ano anterior, que teve 602 notificações. Mais da metade das vítimas tinha entre 0 e 17 anos, representando 56,5% dos casos contabilizados no levantamento.

O estudo também analisa o vínculo entre vítimas e autores das agressões. Segundo o relatório, 78,5% dos episódios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Isso indica que a maior parte das situações ocorre dentro de relações afetivas. Ao todo, o monitoramento registrou 546 feminicídios e sete transfeminicídios. Quando somados aos homicídios de mulheres, o total chega a 1.004 mortes nos estados analisados.

No recorte regional, alguns indicadores chamam atenção. No Amazonas, 78,4% das vítimas de violência sexual eram crianças ou adolescentes. Já o Pará apresentou o maior crescimento proporcional nas ocorrências, com aumento de 76% em relação ao período anterior. No Rio de Janeiro, 39,1% dos registros ocorreram na capital do estado.

O relatório também aponta lacunas nos dados disponíveis sobre as vítimas. Em 86,7% dos registros divulgados pela mídia não havia identificação de raça ou cor, o que, segundo os pesquisadores, dificulta a formulação de políticas públicas voltadas para grupos específicos. “Evocar a vida, em vez da morte, em um documento estatístico que compõe um perturbador inventário das violações, cumpre o papel paradoxal e necessário de romper as ‘máscaras silenciadoras’ e de amplificar vozes de denúncia e resistência que transbordam os números”, afirma Flávia Melo, autora do principal texto da publicação.

O estudo recomenda ampliar políticas de prevenção, com ações educativas sobre equidade de gênero nas escolas e iniciativas que enfrentam padrões culturais que naturalizam a violência. Casos podem ser denunciados pelo telefone 180, que funciona 24 horas, além do WhatsApp (61) 9610-0180, pelo e-mail central180@mulheres.gov.br, em delegacias ou por meio dos números 100 e 190.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

