Virginia reage após coincidência com Bruna Biancardi em restaurante de Paris

Uma coincidência chamou atenção em Paris na noite da última sexta-feira (6): Virginia Fonseca e Bruna Biancardi estiveram no mesmo restaurante da capital francesa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A situação foi comentada pela própria Virginia, que atualmente mantém um relacionamento com Vinícius Júnior.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em conversa com o Portal LeoDias, a influencer esclareceu que, apesar de estarem no mesmo local, não houve qualquer contato direto entre elas.
Vale lembrar que o nome das duas já esteve envolvido em um episódio de atrito no passado.
Na ocasião, Virginia fez uma ligação para Neymar durante a madrugada, período em que o jogador mantinha uma parceria comercial com a empresa de cosméticos da influenciadora.
O horário da chamada teria incomodado Bruna, que chegou a se manifestar publicamente sobre o assunto. Naquele período, Virginia ainda era casada com Zé Felipe.
Ao explicar o que aconteceu em Paris, Virginia afirmou que só descobriu depois que a esposa de Neymar também estava no restaurante.
“Não (nos encontramos). Eu acabei vendo pelos sites que ela estava lá, mas a gente estava em uma salinha reservada e, inclusive, foi o Vini Jr. que organizou para a gente ir lá. Foi uma indicação do Vini, ele que organizou a salinha e a gente estava lá. Então, a gente não se viu e não se encontrou”, explicou em entrevista ao Portal LeoDias.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Equipe de Chaiany toma atitude após Babu 'inventar' pedido de banho
- Mariana Morais BBB 26: Jonas é detonado por aliada após incitar briga na frente de Ivete Sangalo
- Mariana Morais BBB 26: Babu aponta comportamento 'psicótico' em Milena e é esculachado
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta rejeição chocante para participante
- Mariana Morais Amanda Françozo recebe convidadas em programa especial pelo Dia da Mulher
- Mariana Morais David Junior e Yasmin Garcez participam de debate sobre diversidade e parentalidade