VIXI!

Virginia reage após coincidência com Bruna Biancardi em restaurante de Paris

Famosas já chegaram a brigar publicamente por causa de uma ligação suspeita feita a Neymar durante a madrugada

Virginia reage após coincidência com Bruna Biancardi em restaurante de Paris - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma coincidência chamou atenção em Paris na noite da última sexta-feira (6): Virginia Fonseca e Bruna Biancardi estiveram no mesmo restaurante da capital francesa.

A situação foi comentada pela própria Virginia, que atualmente mantém um relacionamento com Vinícius Júnior.

Em conversa com o Portal LeoDias, a influencer esclareceu que, apesar de estarem no mesmo local, não houve qualquer contato direto entre elas.

Vale lembrar que o nome das duas já esteve envolvido em um episódio de atrito no passado.

Na ocasião, Virginia fez uma ligação para Neymar durante a madrugada, período em que o jogador mantinha uma parceria comercial com a empresa de cosméticos da influenciadora.

O horário da chamada teria incomodado Bruna, que chegou a se manifestar publicamente sobre o assunto. Naquele período, Virginia ainda era casada com Zé Felipe.

Ao explicar o que aconteceu em Paris, Virginia afirmou que só descobriu depois que a esposa de Neymar também estava no restaurante.

“Não (nos encontramos). Eu acabei vendo pelos sites que ela estava lá, mas a gente estava em uma salinha reservada e, inclusive, foi o Vini Jr. que organizou para a gente ir lá. Foi uma indicação do Vini, ele que organizou a salinha e a gente estava lá. Então, a gente não se viu e não se encontrou”, explicou em entrevista ao Portal LeoDias.

 

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/03/2026 10:13
