Após "Vale tudo", Ingrid Gaigher está pronta para fazer história novamente

Após dar vida à Lucimar no remake de Vale tudo, a atriz Ingrid Gaigher retorna à telinha em grande estilo. Desta vez, ela interpreta Teca, uma personagem que promete bagunçar o coração de um dos casais mais adorados da dramaturgia atual: Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), as protagonistas de Loquinha, spin-off de Três Graças que chega ainda este mês com 25 episódios curtos no formato vertical no Globoplay.

A nova produção aprofunda os dilemas do relacionamento das duas jovens, agora no centro da narrativa. Com produção já em andamento, a trama promete explorar novas camadas emocionais e conflitos amorosos com um olhar contemporâneo e sensível. A DJ Teca, ex-namorada de Juquinha, ressurge exatamente no momento em que Lorena começa a se sentir mais segura na relação.

Ingrid, no seu trabalho anterior, fez história quando a faxineira Lucimar entrou com um pedido de pensão alimentícia para o filho e, segundo dados compartilhados pela própria atriz à época com exclusividade, a Defensoria Pública registrou 4.500 acessos por minuto ao aplicativo do órgão logo após a exibição do capítulo. Em apenas uma hora, mais de 270 mil mulheres buscaram informações sobre o direito à pensão — muitas inspiradas pela coragem de Lucimar. Agora, a atriz carioca se prepara também para participar de um marco na representatividade LGBTQIA+ na televisão brasileira.

"Em uma onda de violência masculina tão grande atualmente, poder falar sobre o universo feminino, sobretudo um romance entre mulheres, é realmente uma atitude corajosa diante desse contexto opressor, me sinto contemplada e realizada em existir num momento tão importante pra essa mudança na sociedade", declarou a atriz em bate-papo com o Correio.

Para Ingrid, fazer parte de mais uma trama histórica da televisão brasileira é a sorte grande aliada a muito trabalho e uma constante vontade de aprender mais e mais a cada novo trabalho. "Sempre quis muito conquistar esse espaço porque acredito que a dramaturgia seja promoção de entretenimento, de pensamento e retrato do comportamento humano", completou.