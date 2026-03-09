Viana anuncia ofensiva no STF para destravar investigações da CPMI do INSS

Entre as ações previstas, Viana informou que solicitará, junto a outros parlamentares, uma agenda institucional com o presidente do Supremo Tribunal Federal - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidnete Carlos Viana anunciou que adotará, nos próximos dias, uma série de medidas institucionais relacionadas ao andamento das investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Segundo o parlamentar, as iniciativas são uma resposta a recentes decisões judiciais que, na avaliação dele, impactaram diretamente os trabalhos da comissão no Congresso Nacional.

Entre as ações previstas, Viana informou que solicitará, junto a outros parlamentares, uma agenda institucional com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. O objetivo do encontro, segundo o senador, é dialogar sobre o respeito às prerrogativas constitucionais do Congresso e discutir a necessidade de harmonia entre os Poderes durante o andamento das investigações conduzidas pela CPMI.

O senador também afirmou que apresentará requerimento convidando o ministro Flávio Dino para um diálogo sobre decisões que afetaram diretamente a comissão. De acordo com Viana, a CPMI pretende recorrer da decisão do magistrado que invalidou as quebras de sigilo determinadas pelo colegiado, utilizando os instrumentos legais disponíveis. Ele acrescentou ainda que reforçará o pedido de agenda institucional com o ministro André Mendonça para tratar de decisões relacionadas ao andamento das investigações.

Por fim, o parlamentar informou que será protocolada uma petição no Supremo solicitando autorização para que o empresário Daniel Vorcaro preste depoimento presencial à CPMI do INSS ainda nesta semana, considerando que ele já se encontra custodiado em Brasília. Segundo Viana, o Parlamento continuará cumprindo seu dever constitucional de investigar os fatos e buscar esclarecimentos sobre o caso.