Escritório de Viviane Barci, mulher de Moraes, detalha contrato com Master

Na nota, o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes também afirma que não atuou em processos do Banco Master no Supremo Tribunal Federal - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, divulgou uma nota pública detalhando o contrato firmado entre o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master. O acordo, que previa pagamentos que somariam cerca de R$ 129 milhões ao longo de três anos, tornou-se alvo de questionamentos após a divulgação de mensagens e documentos ligados às investigações sobre a instituição financeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o comunicado, o contrato foi firmado em 2024 e previa prestação de serviços jurídicos e consultoria regulatória ao banco, envolvendo análise de normas financeiras, revisão de políticas internas e elaboração de pareceres sobre diferentes áreas do direito. O escritório afirma que os serviços foram realizados até novembro de 2025, quando o Banco Central decretou a liquidação da instituição.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a nota, a equipe do escritório produziu 36 pareceres jurídicos e participou de processos de revisão de políticas internas do banco, incluindo temas como contratos, previdência, relações trabalhistas, proteção de dados, crédito e regulação financeira.

O documento também informa que foram realizadas 94 reuniões de trabalho entre advogados e executivos do banco, sendo a maioria presencial e com duração aproximada de três horas. Os encontros envolveram, principalmente, equipes das áreas de compliance e governança corporativa da instituição.

Segundo o escritório, os serviços envolveram uma equipe de cerca de 15 advogados, além do apoio de três escritórios especializados contratados para atividades específicas relacionadas ao trabalho jurídico prestado ao banco.

Na nota, o escritório também afirma que não atuou em processos do Banco Master no Supremo Tribunal Federal e que as atividades se limitaram à consultoria e à produção de pareceres técnicos para uso interno da instituição.

Mensagens investigadas

A manifestação da advogada ocorre após a divulgação de mensagens encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, apreendido durante investigações conduzidas pela Polícia Federal. Parte das conversas menciona contatos com autoridades e encontros com integrantes dos Três Poderes.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes afirmou, em nota, que não recebeu as mensagens atribuídas a Vorcaro em 2025 e negou ter mantido conversas com o empresário sobre o conteúdo citado nas investigações.

O Banco Master tornou-se alvo de investigações após suspeitas de irregularidades financeiras e operações consideradas sem lastro envolvendo títulos de crédito. A instituição entrou em liquidação extrajudicial após decisão do Banco Central no fim de 2025, no contexto das apurações conduzidas pela Polícia Federal.

Leia a nota na íntegra:

O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados esclarece que foi contratado, no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, pelo cliente Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica, por meio de uma equipe composta por 15 (quinze) advogados. Para a realização dos serviços, também contratou outros três escritórios especializados em consultoria, que ficaram sob sua coordenação.

As duas equipes jurídicas responsáveis pela consultoria e atuação jurídicas, entre o início do contrato, em 2024, e a liquidação extrajudicial do banco, em novembro de 2025, com o consequente encerramento contratual, realizaram:

94 (noventa e quatro) reuniões de trabalho, sendo:

I.1) 79 (setenta e nove) reuniõespresenciais na sede do Banco Master, todas com duração aproximada de 3 (três) horas, entre o banco, por meio de suas superintendências de Compliance e Corporativa e gerência de Compliance, e a equipe jurídica do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, para análise de documentos, discussão dos problemas jurídicos e desenvolvimento do objeto do contrato;

I.2) 13 (treze) reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 (duas) presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência, com duração aproximada de 2 (duas) horas;

I.3) 2 (duas) reuniões por videoconferência entre o jurídico do Banco Master e a equipe jurídica do escritório Barci de Moraes, com duração aproximada de 2 (duas) horas.

A atuação de uma das equipes jurídicas, juntamente com os consultores contratados, englobou a elaboração de Opiniões Legais nos casos solicitados pelo Departamento de Compliance; Revisão da Política de Captação para o Regime Próprio da Previdência Social – RPPS; Revisão do Programa de Compliance & PLDFT para a obtenção do Selo Pro-Ética, implicando em: Revisão da Estrutura do Departamento de Compliance; Revisão do Código de Ética e Conduta; Elaboração das Políticas necessárias – Política de relacionamento com Poder Público; Política de licitações e contratos; Política de contato com concorrentes; Política de conflito de interesses; Política de Partes Relacionadas, entre outras; Revisão das demais políticas e procedimentos da área de Compliance para adequação ao exigido pela Corregedoria Geral da União – CGU. Foram produzidos 36 (trinta e seis) pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros. Elaboração e apresentação de processos para certificação de ética e governança, com mapeamento das atividades, levantamento de documentação-base, análise das oportunidades, elaboração e revisão e treinamentos do público-alvo sobre as novas políticas, a partir da revisão do Código de Ética e Conduta, políticas de integridade, estruturação do departamento de compliance e apoio à alta administração. Elaboração e revisão do Manual de Gestão e Captação de Recursos do RPPS, Política de Relacionamento com o Poder Público, Política de treinamento, capacitação e certificação continuada, Política de PLDFT, Política de Risco Operacional, Política de Sucessão de Administradores, Política de Transação com Partes Relacionadas, Política de Canais de Denúncia e Investigações, Política de Gestão de BNDU, Política de fusões e aquisições, Política de Gestão de Consequências, Política de investimentos pessoais, Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, Política de Suitability, Política de Comunicação, Política de Saúde e Segurança no Trabalho, Manual de Contratação de Parceiros, Manual de Procedimentos Conheça seu Parceiro – KYP, Manual de Procedimentos Conheça seu Prestador de Serviço Terceirizado. A equipe jurídica ajudou a implementar o Novo Código de Ética e Conduta do banco, com apresentação presencial às Superintendências, e realizou consultoria sobre temas do mercado financeiro, como questionário AMBIMA, revisão de formulários de Due diligence; a elaboração de modelos de relatório regulatório sobre remuneração; preenchimento de autoavaliação do Pacto Brasil (25 de setembro e 09 de outubro de 2025), entre outros. Outra equipe do escritório Barci de Moraes, juntamente com os consultores, atuou, principalmente, na área penal e administrativa, na análise consultiva e estratégica de inquéritos policiais, ações penais, inquérito civis, ações civis públicas e ações de interesse ou que pudessem produzir reflexos na atuação do Banco Master e de seus dirigentes, vários deles sigilosos, bem como na atuação contenciosa específica em ação penal, cujo ajuizamento ocorreu em 17/10/2024, e inquérito policial federal específico, cuja habilitação se deu em 8/4/2024.

O escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Barci de Moraes Sociedade de Advogados tem uma trajetória de quase duas décadas prestando serviços altamente qualificados para grandes clientes, unindo visão jurídica e abordagem estratégica.

Saiba Mais Política Master: PF nega manipulação e pede investigação de vazamento

Master: PF nega manipulação e pede investigação de vazamento Política Eduardo Leite oficializa pré-candidatura a presidente

Eduardo Leite oficializa pré-candidatura a presidente Política "O rei está nu", diz Nikolas sobre situação de Alexandre de Moraes

"O rei está nu", diz Nikolas sobre situação de Alexandre de Moraes Política Gilmar Mendes critica Zema em sessão do STF usando passagem bíblica

Gilmar Mendes critica Zema em sessão do STF usando passagem bíblica Política Lula diz a Eduardo Paes que "gente séria precisa governar o Rio"

Lula diz a Eduardo Paes que "gente séria precisa governar o Rio" Política Vorcaro e então namorada planejavam levar filha de Trump à Sapucaí