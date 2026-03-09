Escritório de Viviane Barci, mulher de Moraes, detalha contrato com Master

A advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, divulgou uma nota pública detalhando o contrato firmado entre o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master. O acordo, que previa pagamentos que somariam cerca de R$ 129 milhões ao longo de três anos, tornou-se alvo de questionamentos após a divulgação de mensagens e documentos ligados às investigações sobre a instituição financeira.
Segundo o comunicado, o contrato foi firmado em 2024 e previa prestação de serviços jurídicos e consultoria regulatória ao banco, envolvendo análise de normas financeiras, revisão de políticas internas e elaboração de pareceres sobre diferentes áreas do direito. O escritório afirma que os serviços foram realizados até novembro de 2025, quando o Banco Central decretou a liquidação da instituição.
De acordo com a nota, a equipe do escritório produziu 36 pareceres jurídicos e participou de processos de revisão de políticas internas do banco, incluindo temas como contratos, previdência, relações trabalhistas, proteção de dados, crédito e regulação financeira.
O documento também informa que foram realizadas 94 reuniões de trabalho entre advogados e executivos do banco, sendo a maioria presencial e com duração aproximada de três horas. Os encontros envolveram, principalmente, equipes das áreas de compliance e governança corporativa da instituição.
Segundo o escritório, os serviços envolveram uma equipe de cerca de 15 advogados, além do apoio de três escritórios especializados contratados para atividades específicas relacionadas ao trabalho jurídico prestado ao banco.
Na nota, o escritório também afirma que não atuou em processos do Banco Master no Supremo Tribunal Federal e que as atividades se limitaram à consultoria e à produção de pareceres técnicos para uso interno da instituição.
Mensagens investigadas
A manifestação da advogada ocorre após a divulgação de mensagens encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, apreendido durante investigações conduzidas pela Polícia Federal. Parte das conversas menciona contatos com autoridades e encontros com integrantes dos Três Poderes.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes afirmou, em nota, que não recebeu as mensagens atribuídas a Vorcaro em 2025 e negou ter mantido conversas com o empresário sobre o conteúdo citado nas investigações.
O Banco Master tornou-se alvo de investigações após suspeitas de irregularidades financeiras e operações consideradas sem lastro envolvendo títulos de crédito. A instituição entrou em liquidação extrajudicial após decisão do Banco Central no fim de 2025, no contexto das apurações conduzidas pela Polícia Federal.
Leia a nota na íntegra:
O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados esclarece que foi contratado, no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, pelo cliente Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica, por meio de uma equipe composta por 15 (quinze) advogados. Para a realização dos serviços, também contratou outros três escritórios especializados em consultoria, que ficaram sob sua coordenação.
As duas equipes jurídicas responsáveis pela consultoria e atuação jurídicas, entre o início do contrato, em 2024, e a liquidação extrajudicial do banco, em novembro de 2025, com o consequente encerramento contratual, realizaram:
- 94 (noventa e quatro) reuniões de trabalho, sendo:
I.1) 79 (setenta e nove) reuniõespresenciais na sede do Banco Master, todas com duração aproximada de 3 (três) horas, entre o banco, por meio de suas superintendências de Compliance e Corporativa e gerência de Compliance, e a equipe jurídica do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, para análise de documentos, discussão dos problemas jurídicos e desenvolvimento do objeto do contrato;
I.2) 13 (treze) reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 (duas) presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência, com duração aproximada de 2 (duas) horas;
I.3) 2 (duas) reuniões por videoconferência entre o jurídico do Banco Master e a equipe jurídica do escritório Barci de Moraes, com duração aproximada de 2 (duas) horas.
- A atuação de uma das equipes jurídicas, juntamente com os consultores contratados, englobou a elaboração de Opiniões Legais nos casos solicitados pelo Departamento de Compliance; Revisão da Política de Captação para o Regime Próprio da Previdência Social – RPPS; Revisão do Programa de Compliance & PLDFT para a obtenção do Selo Pro-Ética, implicando em: Revisão da Estrutura do Departamento de Compliance; Revisão do Código de Ética e Conduta; Elaboração das Políticas necessárias – Política de relacionamento com Poder Público; Política de licitações e contratos; Política de contato com concorrentes; Política de conflito de interesses; Política de Partes Relacionadas, entre outras; Revisão das demais políticas e procedimentos da área de Compliance para adequação ao exigido pela Corregedoria Geral da União – CGU.
- Foram produzidos 36 (trinta e seis) pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros.
- Elaboração e apresentação de processos para certificação de ética e governança, com mapeamento das atividades, levantamento de documentação-base, análise das oportunidades, elaboração e revisão e treinamentos do público-alvo sobre as novas políticas, a partir da revisão do Código de Ética e Conduta, políticas de integridade, estruturação do departamento de compliance e apoio à alta administração.
- Elaboração e revisão do Manual de Gestão e Captação de Recursos do RPPS, Política de Relacionamento com o Poder Público, Política de treinamento, capacitação e certificação continuada, Política de PLDFT, Política de Risco Operacional, Política de Sucessão de Administradores, Política de Transação com Partes Relacionadas, Política de Canais de Denúncia e Investigações, Política de Gestão de BNDU, Política de fusões e aquisições, Política de Gestão de Consequências, Política de investimentos pessoais, Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, Política de Suitability, Política de Comunicação, Política de Saúde e Segurança no Trabalho, Manual de Contratação de Parceiros, Manual de Procedimentos Conheça seu Parceiro – KYP, Manual de Procedimentos Conheça seu Prestador de Serviço Terceirizado.
- A equipe jurídica ajudou a implementar o Novo Código de Ética e Conduta do banco, com apresentação presencial às Superintendências, e realizou consultoria sobre temas do mercado financeiro, como questionário AMBIMA, revisão de formulários de Due diligence; a elaboração de modelos de relatório regulatório sobre remuneração; preenchimento de autoavaliação do Pacto Brasil (25 de setembro e 09 de outubro de 2025), entre outros.
- Outra equipe do escritório Barci de Moraes, juntamente com os consultores, atuou, principalmente, na área penal e administrativa, na análise consultiva e estratégica de inquéritos policiais, ações penais, inquérito civis, ações civis públicas e ações de interesse ou que pudessem produzir reflexos na atuação do Banco Master e de seus dirigentes, vários deles sigilosos, bem como na atuação contenciosa específica em ação penal, cujo ajuizamento ocorreu em 17/10/2024, e inquérito policial federal específico, cuja habilitação se deu em 8/4/2024.
O escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal).
O Barci de Moraes Sociedade de Advogados tem uma trajetória de quase duas décadas prestando serviços altamente qualificados para grandes clientes, unindo visão jurídica e abordagem estratégica.
