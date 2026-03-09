Dado Dolabella é barrado no MDB: "Vitória das mulheres"

De acordo com o ator, ele mesmo tomou a decisão, depois de "refletir sobre posições que vem sendo defendidas dentro do partido, especialmente dentro da bancada feminista, que hoje não se alinham com os princípios que orientam a minha atuação pública" - (crédito: Divulgação)

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, barrou a filiação do ator e cantor Dado Dolabella ao partido no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada pela legenda nesta segunda-feira (9/3).

Em nota, o partido anunciou que a decisão foi tomada "em concordância com o ex-prefeito Washington Reis, presidente do diretório estadual fluminense". O comunicado ainda classifica a decisão como uma "vitória de emedebistas, especialmente das mulheres", já que manifestos contrários à filiação de Dolabella haviam sido feitos.

O MDB ainda relatou que a medida faz parte da iniciativa do partido de dar voz às mulheres e de ampliar a participação feminina nas próprias atividades. "Na última eleição, o MDB foi a sigla que mais elegeu mulheres", destacou.

Em redes sociais, Dolabella formalizou a desfiliação do partido. De acordo com o ator, ele mesmo tomou a decisão, depois de "refletir sobre posições que vem sendo defendidas dentro do partido, especialmente dentro da bancada feminista, que hoje não se alinham com os princípios que orientam a minha atuação pública".

Veja a postagem feita por Dado Dolabella nas redes sociais:

Histórico de violência

O ator protagonizou caso de agressão física. Em 2008, agrediu a então companheira, a também atriz Luana Piovani, em uma boate no Rio de Janeiro. Dado chegou a ser condenado, em primeira e segunda instância, a dois anos e nove meses de prisão, em regime aberto. Exames de corpo de delito foram feitos em Luana, que comprovaram a agressão. Em 2017, no entanto, a sentença acabou anulada pela Justiça.

Veja a nota postada por Dolabella nas redes:

"A política precisa voltar a olhar para aquilo que sustenta a sociedade: a família, o equilíbrio e a justiça.

Quando percebo que um espaço político deixa de dialogar com esses valores e passa a caminhar por uma visão que aprofunda divisões, a decisão mais honesta é seguir outro caminho.

Tenho defendido a necessidade de mais equilíbrio nas relações sociais e familiares, com respeito ao devido processo legal e à responsabilidade no debate público.

Agradeço ao presidente do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, pelo convite, pela confiança e pelo respeito durante todo o período de diálogo e convivência.

Seguimos firmes na busca por uma sociedade mais justa, equilibrada e responsável.

E você, também acredita que o Brasil precisa voltar a buscar equilíbrio nas famílias e na sociedade?"

Confira a nota completa do MDB: