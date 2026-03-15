Lula na torcida por "O agente secreto": "Potência da cultura brasileira"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou na torcida pelo longa-metragem brasileiro O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e que disputa quatro categorias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues). Os vencedores serão conhecidos neste domingo (15/3).
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Em suas redes sociais, ao som de País tropical, canção de Jorge Ben Jor, Lula fez uma publicação com uma série de filmes brasileiros indicados ao Oscar e a outros festivais internacionais que "são motivo de orgulho", incluindo a primeira produção cinematográfica do país a ganhar a estatueta de Melhor Filme Internacional, "Ainda estou aqui".
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O Brasil, o país do cinema. ????????????— Lula (@LulaOficial) March 15, 2026
Hoje, dia de premiação do Oscar, o mundo volta os olhos para a força do nosso audiovisual. É o reconhecimento da potência da cultura brasileira.
E o Brasil mostra, mais uma vez, que tem talento de sobra para brilhar nas telas do mundo.
O Agente… pic.twitter.com/aN0saEs5J4
O presidente disse ainda que o Brasil é o "país do cinema". "Hoje, dia de premiação do Oscar, o mundo volta os olhos para a força do nosso audiovisual. É o reconhecimento da potência da cultura brasileira. E o Brasil mostra, mais uma vez, que tem talento de sobra para brilhar nas telas do mundo", afirmou na legenda.
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