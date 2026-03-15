Carlos Bolsonaro visita o pai e relata dificuldade de contato com advogados

O ex-vereador Carlos Bolsonaro visitou o pai, Jair Bolsonaro, no fim da tarde deste domingo (15/3) no hospital DF Star, em Brasília. O filho 02 ficou cerca de uma hora e meia com Bolsonaro e, ao sair, não falou com a imprensa. Nas redes sociais, Carlos compartilhou com aliados e apoiadores um pouco sobre a visita e afirmou que os advogados estão tendo dificuldades em falar com Bolsonaro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Caminhamos com algumas informações que precisarão evoluir rapidamente com os advogados, mesmo que eles estejam sendo dificultados de visitar o presidente. A ideia é acelerar mais uma ação que garanta, antes de tudo, a preservação de sua vida", afirmou em um post.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saio agora do hospital após mais alguns instantes ao lado do Presidente @jairbolsonaro .— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 15, 2026
Conversei com os médicos, que foram muito claros: mais uma ou duas horas no estado em que ele se encontrava e, muito provavelmente, a morte teria ocorrido. E sabemos que é exatamente isso… pic.twitter.com/1eZRJXxrbx
Ainda no texto, o ex-vereador afirmou que o pai está com o corpo inchado devido aos antibióticos, que foram ampliados hoje em decorrência da elevação dos marcadores inflamatórios. "Desta vez conversamos menos. Seu corpo está visivelmente muito inchado, em razão dos antibióticos, e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo o que está acontecendo", disse.
Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do DF Star desde a sexta-feira (13/5) para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral onde deve ficar internado por, pelo menos, sete dias.
Saiba Mais
- Política Mendonça desobriga comparecimento do ex-presidente da Contag na CPMI do INSS
- Política Lula recebe presidente da Bolívia em meio a debates sobre combate a facções
- Política Senador isenta Lula por aumento de preços de combustíveis em postos
- Política Carlos Bolsonaro reage a críticas contra Flávio por ato durante UTI do pai
- Política OAB/PR critica decisão de Moraes contra jornalista: "Sigilo da fonte sob ameaça"
- Política Bolsonaro está estável e tem melhora da função renal, diz boletim médico