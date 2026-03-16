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Nikolas Ferreira sobre derrota do Brasil no Oscar: "Kkkkkkkkk"

Em postagem nas redes sociais, o deputado federal comentou sobre os resultados do principal prêmio do cinema mundial

Nikolas Ferreira comentou com risadas desempenho de ator brasileiro no Oscar:
Nikolas Ferreira comentou com risadas desempenho de ator brasileiro no Oscar: "Kkkkkkkkk" - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi às redes sociais nesta segunda-feira (16/3) para comentar os resultados obtidos pelo filme O agente secreto durante a cerimônia do Oscar. Indicado a quatro categorias, a produção brasileira encerrou a noite na principal premiação do cinema mundial sem estatuetas. 

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O deputado republicou um vídeo, um corte da live realizada pelo grupo Linhagem Geek. No vídeo, os envolvidos no podcast comemoram, de forma fervorosa, a derrota de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator. Ferreira comentou com risadas: "Kkkkkkkkk". 

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Moura concorria com atores americanos de peso, como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo Di Caprio (Uma batalha após a outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). Jordan acabou como vencedor.

Veja a postagem feita por Nikolas Ferreira: 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/03/2026 22:01
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