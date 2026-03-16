Nikolas Ferreira sobre derrota do Brasil no Oscar: "Kkkkkkkkk"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi às redes sociais nesta segunda-feira (16/3) para comentar os resultados obtidos pelo filme O agente secreto durante a cerimônia do Oscar. Indicado a quatro categorias, a produção brasileira encerrou a noite na principal premiação do cinema mundial sem estatuetas.
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O deputado republicou um vídeo, um corte da live realizada pelo grupo Linhagem Geek. No vídeo, os envolvidos no podcast comemoram, de forma fervorosa, a derrota de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator. Ferreira comentou com risadas: "Kkkkkkkkk".
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Moura concorria com atores americanos de peso, como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo Di Caprio (Uma batalha após a outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). Jordan acabou como vencedor.
Veja a postagem feita por Nikolas Ferreira:
Kkkkkkkkk ???????? https://t.co/y5JOhZCIir— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 16, 2026
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