Nikolas Ferreira sobre derrota do Brasil no Oscar: "Kkkkkkkkk"

Nikolas Ferreira comentou com risadas desempenho de ator brasileiro no Oscar: "Kkkkkkkkk" - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi às redes sociais nesta segunda-feira (16/3) para comentar os resultados obtidos pelo filme O agente secreto durante a cerimônia do Oscar. Indicado a quatro categorias, a produção brasileira encerrou a noite na principal premiação do cinema mundial sem estatuetas.

O deputado republicou um vídeo, um corte da live realizada pelo grupo Linhagem Geek. No vídeo, os envolvidos no podcast comemoram, de forma fervorosa, a derrota de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator. Ferreira comentou com risadas: "Kkkkkkkkk".

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Moura concorria com atores americanos de peso, como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo Di Caprio (Uma batalha após a outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). Jordan acabou como vencedor.

Veja a postagem feita por Nikolas Ferreira: