Brasileiros tomam atitude contra o Oscar após derrota de 'O Agente Secreto' - (crédito: Reprodução)

A repercussão da derrota brasileira no Oscar 2026 tomou conta das redes sociais na madrugada desta segunda-feira (16).

Internautas passaram a comentar em massa nas páginas oficiais da premiação depois que o filme "O Agente Secreto" e seu protagonista, Wagner Moura, saíram sem troféus nas categorias em que estavam indicados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos comentários, muitos brasileiros demonstraram indignação com o resultado e criticaram as escolhas feitas pela Academia.

"Simplesmente um roubo!!! Oscar sendo Oscar", escreveu um brasileiro. "Faltou 'O Agente Secreto", comentou um usuário do Instagram.

"Para mim o Wagner [Moura] é melhor", disse um admirador do ator. "Vocês estão 'lascados' na nossa mão", disparou um espectador da premiação.

"O que esperar de uma premiação preconceituosa e xenofóbica?", detonou uma internauta. "Uma grande palhaçada", opinou outra pessoa. "Vocês [Oscar] não entendem nada de cinema", expressou mais um.

A 98ª edição da premiação foi realizada no domingo (15), em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Na disputa por "Melhor Filme", "O Agente Secreto" acabou superado por "Uma Batalha Após a Outra". A produção vencedora também levou a estatueta na categoria "Melhor Elenco", criada recentemente pela organização do prêmio.

Na categoria de "Melhor Filme Internacional", o representante brasileiro foi derrotado por "Valor Sentimental", longa da Noruega.

Já na disputa individual, Wagner Moura perdeu o prêmio para Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores".