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CORRUPÇÃO

STF retoma julgamento de deputados do PL suspeitos de desviar emendas parlamentares

Primeira Turma analisa nesta terça-feira (17/3) denúncia da PGR contra Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa por suposta cobrança de R$ 1,7 milhão em propinas para liberação de verbas no Maranhão

A sessão terá início com o voto do relator, ministro Cristiano Zanin - (crédito: Luiz Silveira/STF)
A sessão terá início com o voto do relator, ministro Cristiano Zanin - (crédito: Luiz Silveira/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma, nesta terça-feira (17/3), o julgamento do primeiro processo criminal focado especificamente no desvio e na comercialização de emendas parlamentares. A sessão terá início com o voto do relator, ministro Cristiano Zanin.

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O colegiado analisa se os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e João Bosco da Costa (PL-SE) devem ser condenados por integrar uma organização criminosa voltada à cobrança de propinas em troca de liberação de recursos do Orçamento. Eles também respondem por corrupção passiva.

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Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os crimes ocorreram entre janeiro e agosto de 2020. Os parlamentares teriam solicitado R$ 1,7 milhão em propina a um prefeito do interior do Maranhão. Em contrapartida, o grupo viabilizaria o encaminhamento de cerca de R$ 6,7 milhões em emendas parlamentares para o município em questão — São José de Ribamar. 

Também são réus nesse julgamento Thalles Andrade Costa, João Batista Magalhães, Adones Gomes Martins, Abraão Nunes Martins Neto e Antônio José Silva Rocha.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 17/03/2026 11:34 / atualizado em 17/03/2026 11:35
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