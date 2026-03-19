CPMI do INSS analisa convites a Galípolo e Campos Neto

Galípolo e Campos Neto podem ir à CPMI do INSS - (crédito: Alexandre Boiczar/Banco Central e Ed Alves/CB/DA.Press)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS se reúne nesta quinta-feira (19), às 9h, com uma pauta que amplia o alcance das investigações sobre possíveis irregularidades na oferta de crédito consignado a aposentados e pensionistas. Entre os itens previstos está a análise de requerimentos que propõem convidar o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e seu antecessor, Roberto Campos Neto, para prestar esclarecimentos ao colegiado.

As solicitações fazem parte de um conjunto de três requerimentos apresentados pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), que preside a CPMI. A intenção, segundo interlocutores da comissão, é aprofundar o entendimento sobre o papel das instituições financeiras e dos órgãos reguladores na concessão de crédito consignado, modalidade que tem sido alvo recorrente de reclamações por parte de beneficiários da Previdência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na mesma reunião, os parlamentares devem deliberar sobre um pedido de informações envolvendo a quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Fabiano Zettel, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do banco Master. O objetivo é rastrear eventuais conexões com operações sob suspeita analisadas pela comissão.

Outro ponto central da sessão será o depoimento do CEO do Banco C6 Consignado S.A., Artur Ildefonso Brotto Azevedo, convocado na condição de testemunha. O requerimento foi apresentado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que tem destacado a recorrência do nome da instituição em registros de queixas de consumidores.

De acordo com o parlamentar, o banco figura entre os mais citados na plataforma em reclamações relacionadas a crédito consignado, cartão consignado e práticas envolvendo a chamada reserva de margem consignável mecanismo que permite o comprometimento antecipado de parte do benefício previdenciário.