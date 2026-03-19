Quem é Dario Durigan, novo ministro da Fazenda

Durigan é advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, será o novo titular da pasta após a saída de Fernando Haddad, que deixará o cargo para disputar as eleições. A indicação foi confirmada nesta quinta-feira (19) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em São Paulo. O Correio apurou que a pasta prevê que a nomeação seja publicada no Diário Oficial da União até o fim da semana.

Durigan é advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB). Atualmente, além de ocupar a cadeira de número 2 do Ministério da Fazenda, ele é presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil e membro conselheiro do Conselho Fiscal da Vale S/A.

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Entre 2020 e 2023, o agora ministro atuou como diretor de Políticas Públicas do WhatsApp. Antes disso, entre 2017 2019, foi consultor jurídico da União em São Paulo, neste período ele também atuou como membro fundador do Núcleo de Arbitragem da Advocacia-Geral da União (AGU).

A relação com Haddad não é recente. Durigan integrou a equipe do então prefeito de São Paulo entre 2015 e 2016, atuando no assessoramento estratégico, na coordenação intersecretarial e na interlocução com a Câmara Municipal. Na mesma gestão, foi conselheiro de administração da SPUrbanismo.

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A trajetória de Durigan no serviço público federal inclui ainda passagem pela Casa Civil durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, onde atuou na Subchefia para Assuntos Jurídicos com foco em articulação com o Congresso Nacional e temas de infraestrutura. Também trabalhou na AGU entre 2010 e 2011, no gabinete do Advogado-Geral da União, elaborando minutas de atos normativos internos.