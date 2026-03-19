Sóstenes critica ministro da Previdência por ausência em CPMI do INSS

O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) - (crédito: Zélia Dória/ PL no Congresso)

O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), criticou a ausência do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante a reunião da CPMI do INSS realizada nesta quinta-feira (19/3). Em tom de cobrança, o parlamentar defendeu a convocação do chefe da pasta e acusou o governo de não colaborar com os trabalhos da comissão.

Durante sua fala, Sóstenes afirmou que o colegiado aprovou diversos convites de forma “educada”, mas que, até o momento, o ministro não compareceu para prestar esclarecimentos. “Hoje, a gente quer dar um passo além, para convocar, porque o atual ministro não veio até agora. Não veio”, declarou.

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O deputado também ironizou a falta de respostas do governo sobre a ausência do ministro. “Até agora, não tem resposta. Ora, é o ministro incomunicável?”, questionou, em crítica direta à articulação governista. Em seguida, ampliou o tom ao comparar Wolney ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Será que ele é igual ao Lula, que também não usa celular?”

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Sóstenes ainda criticou parlamentares da base governista, acusando-os de defenderem investigações, mas sem apoiar formalmente iniciativas como a CPMI. Para ele, há uma contradição no discurso da esquerda em relação à apuração de irregularidades.