Alcolumbre nega acordo sobre CPI do Master e chama Valdemar de "mitômano"

Segundo Alcolumbre, não existiu negociação envolvendo a CPI do Master, nem acordo relacionado à análise de vetos no Congresso - (crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), negou nesta quinta-feira (19/3) a existência de qualquer acordo para tentar barrar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso do Banco Master. Ele rebateu duramente declarações do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, a quem chamou de “mitômano”.

A controvérsia surgiu após Valdemar afirmar, em uma entrevista, que teria havido uma proposta envolvendo a votação de vetos presidenciais em troca da não instalação da comissão. Alcolumbre negou a versão e disse ter ficado “estarrecido” com as declarações. “Pessoas que se acham no direito de inventar coisas. O nome daquilo é mitômano”, afirmou.

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O presidente do Senado reforçou que nunca houve qualquer tratativa sobre o tema. Segundo ele, não existiu negociação envolvendo a CPI do Master, nem acordo relacionado à análise de vetos no Congresso.

Entenda o ocorrido

A fala de Valdemar Costa Neto voltou a circular nos últimos dias nas redes sociais. Na declaração, ele disse que a oposição teria sido procurada para um acordo: votar o projeto da dosimetria — vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva — em troca de não avançar com a CPI do Banco Master.

O projeto citado trata da redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro e teve veto integral do Executivo, que ainda pode ser analisado pelo Congresso.