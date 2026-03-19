Lula diz que governador de SP "plagiou" Minha Casa, Minha Vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (19/3), que o governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), plagiou o programa "Minha Casa, Minha Vida", ao considerar que as residências da iniciativa estadual denominada Casa Paulista foram construídas por meio do programa habitacional federal.
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"Praticamente 60% das casas construídas aqui são do Minha Casa, Minha Vida, mas aqui eles (Tarcísio) dão o nome de Casa Paulista (...). O governador tem inaugurado muitas dessas casas paulistas, mas ele pelo menos tinha de ter a singeleza de dizer que as casa foram feitas pelo governo federal", cutucou o petista, em discurso realizado em São Paulo, na abertura da Caravana Federativa.
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Ao lado de Lula, estava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é pré-candidato às eleições de outubro para o governo paulista. Além de dizer que Tarcísio de Freitas "plagiou" o Minha Casa, Minha Vida, o presidente pontuou que parte das obras que São Paulo anuncia são financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Diálogo com prefeitos
Além de colocar Tarcísio como plagiador de programa habitacionais, Lula o classificou como um governador sem disposição para receber prefeitos de cidades paulistas.
"Eu me pergunto por que tem a marcha dos prefeitos em Brasília (que tradicionalmente ocorre em maio) e não tem a marcha dos prefeitos ao governo do Estado? (...) Pelo que estou sabendo, os prefeitos de São Paulo são mal recebidos pelo governador do Estado", criticou o presidente. Na plateia da caravana federativa estavam 430 representantes de municípios paulistas.
O Correio perguntou ao governador de São Paulo se ele gostaria de se manifestar sobre as acusações de Lula, mas a assessoria de Tarcísio ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.