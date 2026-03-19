Delação premiada: como funciona o acordo

A colaboração é considerada efetiva quando leva a um ou mais resultados concretos - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A delação premiada, ou colaboração premiada, voltou ao centro do debate público e gera muitas dúvidas. Previsto na Lei nº 12.850/2013, trata-se de um acordo firmado entre um investigado e a Justiça, no qual ele fornece informações decisivas sobre um crime em troca de benefícios. O objetivo é desvendar esquemas complexos, identificar outros envolvidos e recuperar recursos desviados.

Esse mecanismo legal não funciona como um perdão automático. Para que um acordo seja considerado, o colaborador precisa oferecer dados novos e relevantes, que realmente ajudem a investigação a avançar. Informações que as autoridades já possuem ou que não levam a resultados práticos não têm valor para a negociação.

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A colaboração é considerada efetiva quando leva a um ou mais resultados concretos. Entre eles estão a identificação de outros coautores do crime, a revelação completa da estrutura de uma organização criminosa, a prevenção de novas infrações, a recuperação de dinheiro ou bens obtidos ilegalmente e a localização de uma eventual vítima com sua integridade física preservada.

Como funciona um acordo de delação?

O processo pode ser iniciado pelo investigado, por meio de seu advogado, ou proposto pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. A partir da manifestação de interesse em colaborar, são realizadas reuniões sigilosas para que o proponente apresente um resumo do que pretende revelar. Se houver interesse mútuo, as negociações avançam para a formalização do acordo.

O documento final detalha os fatos a serem narrados, as provas que serão apresentadas e os benefícios que o colaborador receberá em troca. É fundamental que a colaboração seja voluntária, ou seja, sem qualquer tipo de coação. Após a assinatura, o acordo precisa ser validado por um juiz, que avalia sua legalidade e a voluntariedade do ato.

Quais são os benefícios e os riscos?

Os benefícios para quem colabora variam conforme a relevância das informações entregues. Eles podem incluir desde a redução da pena em até dois terços até o perdão judicial, que é a extinção completa da punição. Outras possibilidades são o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto ou a substituição por medidas restritivas de direitos.

O acordo, no entanto, não é um caminho sem riscos. Se o delator mentir, omitir fatos importantes ou manipular provas, o acordo é imediatamente anulado. Nesse cenário, ele perde todos os benefícios negociados e as informações que forneceu podem ser usadas contra ele no processo. Além disso, pode responder por outros crimes, como obstrução de justiça.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



