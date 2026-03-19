Pimenta se posiciona contra prorrogação de CPMI e atribui fraudes à gestão Bolsonaro

Paulo Pimenta (PT-RS) afirma ser contra prorrogação da CPMI do INSS - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) se posicionou contra a prorrogação da CPMI do INSS e afirmou que a comissão já reuniu todos os elementos necessários para concluir as investigações. Segundo ele, a continuidade dos trabalhos atende mais a interesses políticos da oposição do que à apuração de fatos novos.

“Não há absolutamente nada a mais que a CPI possa investigar”, declarou o parlamentar que ainda destacou que o objetivo do colegiado é a comissão de “palco de disputa política”.

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Pimenta também avaliou que os depoimentos recentes não trouxeram novidades, mas reforçaram que as irregularidades no crédito consignado tiveram origem em mudanças adotadas durante o governo Jair Bolsonaro, entre 2021 e 2022, com participação do Banco Central do Brasil.

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“O esquema só foi possível por alterações feitas naquele período”, afirmou.

O deputado defendeu ainda que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já adotou medidas para evitar novas fraudes, como regras mais rígidas e exigência de biometria. Segundo ele, “essas fraudes não aconteceriam hoje” com os mecanismos atuais.