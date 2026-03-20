Rui Costa confirma saída da Casa Civil para concorrer ao Senado

Rui será um dos candidatos governistas para o Senado pela Bahia, ao lado do senador Jaques Wagner (PT-BA) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que deixará o cargo no dia 30 de março para concorrer ao Senado Federal, em outubro. Ao fazer um balanço de sua atuação na pasta, nesta sexta-feira (20/3), disse "ter orgulho" dos resultados, e que os números são "n vezes" maiores do que no governo passado, de Jair Bolsonaro (PL).

Rui participará da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Bahia, que consiste no atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), para a reeleição, e o titular da Casa Civil e o senador Jaques Wagner (PT) para a Casa Alta.

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"O ministério que eu ocupo, e meu último dia de trabalho é dia 30 desse mês, como ministro, é um trabalho de coordenação de outros ministérios. É um trabalho junto ao presidente da República, todos os dias, cotidianamente. Isso significa um voto de confiança enorme, e isso não foi voto de confiança somente a mim, pessoa física. Foi dado à Bahia, aos baianos e ao nosso grupo politico", disse o ministro.

Rui Costa comentou o tema em entrevista hoje à Rádio Jequié FM, da Bahia. Também participaram da entrevista Jaques Wagner e o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA).

Balanço do governo

"Eu fico muito orgulhoso de o presidente ter me dado essa missão. Eu concluo dia 30 muito orgulhoso do resultado que nós alcançamos", afirmou o ministro, citando uma apresentação de resultados que fez aos demais ministros durante reunião convocada por Lula na Granja do Torto, no fim do ano passado.



"Os números são 'n' vezes maiores. Tem número é que 10 vezes maior. A execução de estradas é quase 10 vezes maior, a construção de escolas, de creches. Os números são muito maiores, infinitamente maiores do que o governo passado", acrescentou.

Rui será substituído no cargo pela atual secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

O prazo para desincompatibilização para que ministros possam concorrer em outubro é até o início de abril. seis meses antes do primeiro turno.