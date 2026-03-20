Vorcaro recebe advogado na PF em meio à expectativa de delação premiada

Desde sua chegada à Superintendência, Vorcaro ocupa uma cela "de passagem", descrita como um espaço reduzido com cama, banheiro e grade - (crédito: Reprodução)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, recebeu na manhã desta sexta-feira (20/3) a visita do advogado Sérgio Leonardo na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. O encontro presencial é um desdobramento direto da transferência de Vorcaro, ocorrida na noite de quinta-feira (19/3).

A movimentação é vista como um passo decisivo para a formalização de um acordo de delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR). A defesa de Vorcaro, que além de Sérgio Leonardo conta com o advogado José Luís Oliveira Lima, o “Juca”, conhecido por atuar em acordos de colaboração, já firmou um termo de confidencialidade com os órgãos investigadores.

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A estratégia busca reduzir a eventual pena do investigado em troca de informações consideradas “consistentes” e “relevantes” para o avanço das investigações. A transferência para o prédio da PF foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu parcialmente ao pedido da defesa, negando, porém, um pedido de prisão domiciliar.

Desde sua chegada à Superintendência, Vorcaro ocupa uma cela “de passagem”, descrita como um espaço reduzido com cama, banheiro e grade. Devido à presença do preso, a PF aumentou o policiamento com apoio de agentes da Polícia Penal Federal, além de ter sido imposta uma limitação do espaço aéreo local e a proibição de sobrevoo de drones.



