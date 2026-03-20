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Eleições 2026

Wellington Dias participará da coordenação de campanha de Lula

Ministro não decidiu, porém, se vai deixar o cargo para se dedicar à campanha. Como não concorre em outubro, decisão pode ser tomada a qualquer momento, segundo interlocutores

Wellington Dias comanda uma das pastas mais importantes para o governo Lula, à frente de programas como o Bolsa Família e o combate à fome - (crédito: Roberta Aline/MDS)
Wellington Dias comanda uma das pastas mais importantes para o governo Lula, à frente de programas como o Bolsa Família e o combate à fome - (crédito: Roberta Aline/MDS)

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias vai participar da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve se dedicar especialmente à articulação política no Nordeste.

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Dias é senador licenciado pelo PT do Piauí, e tem mandato até 2030. Portanto, não vai concorrer nas eleições de outubro. A sua participação na campanha presidencial foi confirmada pelo Correio com interlocutores do ministro.

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O titular da pasta do Desenvolvimento pretende continuar no cargo, mas vai avaliar com o presidente Lula se sua saída será necessária. Já que não vai concorrer, ele não precisa sair do governo dentro do prazo de desincompatibilização, que vai até o início de abril, seis meses antes do primeiro turno.

Dias tem ainda 60 dias de férias acumuladas, já que não tirou férias em anos anteriores. Portando, a decisão deve ser tomada mais para a frente.

A campanha de Lula contará ainda com outros aliados de peso, como os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. O presidente do PT, Edinho Silva, também participará.

Segundo a legislação, ministros podem atuar em campanhas eleitorais sem deixar o cargo, desde que atuem apenas fora do horário de expediente, e sem usar recursos públicos.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 20/03/2026 16:01 / atualizado em 20/03/2026 16:03
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