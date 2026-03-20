Wellington Dias participará da coordenação de campanha de Lula

Wellington Dias comanda uma das pastas mais importantes para o governo Lula, à frente de programas como o Bolsa Família e o combate à fome - (crédito: Roberta Aline/MDS)

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias vai participar da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve se dedicar especialmente à articulação política no Nordeste.

Dias é senador licenciado pelo PT do Piauí, e tem mandato até 2030. Portanto, não vai concorrer nas eleições de outubro. A sua participação na campanha presidencial foi confirmada pelo Correio com interlocutores do ministro.

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O titular da pasta do Desenvolvimento pretende continuar no cargo, mas vai avaliar com o presidente Lula se sua saída será necessária. Já que não vai concorrer, ele não precisa sair do governo dentro do prazo de desincompatibilização, que vai até o início de abril, seis meses antes do primeiro turno.

Dias tem ainda 60 dias de férias acumuladas, já que não tirou férias em anos anteriores. Portando, a decisão deve ser tomada mais para a frente.

A campanha de Lula contará ainda com outros aliados de peso, como os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. O presidente do PT, Edinho Silva, também participará.

Segundo a legislação, ministros podem atuar em campanhas eleitorais sem deixar o cargo, desde que atuem apenas fora do horário de expediente, e sem usar recursos públicos.