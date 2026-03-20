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"Papel de um bom juiz não é ser estrela", diz André Mendonça

Relator de inquéritos sobre Banco Master e desvios no INSS, o ministro do STF defende discrição técnica e serenidade nas decisões como contraponto ao protagonismo judicial

O ministro enfatizou que a função do juiz é técnica e baseada no dever, rejeitando qualquer pretensão de
O ministro enfatizou que a função do juiz é técnica e baseada no dever, rejeitando qualquer pretensão de "protagonismo pessoal" ou de ser um "salvador" - (crédito: Victor Piemonte/ STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou, nesta sexta-feira (20/3), que o papel de um “bom juiz não é ser estrela”, mas sim assumir a responsabilidade de julgar com equilíbrio, consciência e fundamentação técnica.

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A fala foi feita durante a palestra "Os desafios da advocacia no século XXI", realizada na sede da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ). Mendonça, que é relator de casos de alto impacto como o do Banco Master e dos desvios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), defendeu a discrição e a austeridade na magistratura, se posicionando como um contraponto ao protagonismo de outros membros da Corte.

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“Meu grande desafio em qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo e fazer isso pelos motivos certos. Simplesmente pelo dever de fazer o certo. Por isso não tenho a pretensão de ser uma esperança, ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial”, disse.

O ministro enfatizou que a função do juiz é técnica e baseada no dever, rejeitando qualquer pretensão de “protagonismo pessoal” ou de ser um “salvador”. “Não tenha medo de tomar decisões. Se estiver errado, peça desculpas e corrija a rota, mas não deixe de decidir”, exaltou.

Ele mencionou ainda sua fé cristã ao pedir que julguem da forma certa, reconhecendo que magistrados não são perfeitos. Mendonça definiu que coragem não é “falar alto” ou ser “arrogante”, mas sim a capacidade de decidir com racionalidade e serenidade em meio à adversidade.

 

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 20/03/2026 15:18 / atualizado em 20/03/2026 15:38
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