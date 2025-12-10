PL da Dosimetria: 10 delegados votam a favor de redução das penas

Os 10 delegados que são deputados federais e votaram a favor da redução das penas - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10/12), o projeto que reduz penas para crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Entre os 291 congressistas que apoiaram a proposta, 10 são delegados de polícia que atualmente exercem mandato de deputado federal. A proposta segue agora para apreciação no Senado.

O levantamento mostra que todos eles registraram voto "sim", alinhando-se ao texto que flexibiliza punições previstas para crimes praticados no 8/1. O chamado "PL da Dosimetria" prevê que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior (de 4 a 12 anos), deve absorver o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (de 4 a 8 anos); A progressão de pena seja mais rápida do que a atual, permitindo a saída do regime fechado após cumprimento de um sexto da pena. Atualmente, a lei exige um quarto. Outros três delegados se ausentaram da votação. Placar da votação dos delegados que são deputados federais no PL da Dosimetria (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Os 10 delegados que apoiaram a redução das penas são:

Delegada Ione (Avante–MG)

Delegada Katarina (PSD–SE)

Delegado Caveira (PL-PA)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Delegado Éder Mauro (PL-PR)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Delegado Marcelo Freitas (União–MG)

Delegado Matheus Laiola (União-PR)

Delegado Palumbo (MDB–SP)

Delegado Bilynskyj (PL–SP)

Outros três delegados se ausentaram

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)

Delegado Bruno Lima (PP-SP)

Delegado Ramagem (PL-RJ), que está foragido nos Estados Unidos