PL da Dosimetria: 10 delegados votam a favor de redução das penas

Entre os 291 congressistas que apoiaram a proposta, 10 são delegados de polícia que atualmente exercem mandato de deputado federal

Os 10 delegados que são deputados federais e votaram a favor da redução das penas - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)
A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10/12), o projeto que reduz penas para crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Entre os 291 congressistas que apoiaram a proposta, 10 são delegados de polícia que atualmente exercem mandato de deputado federal. A proposta segue agora para apreciação no Senado.

O levantamento mostra que todos eles registraram voto "sim", alinhando-se ao texto que flexibiliza punições previstas para crimes praticados no 8/1. O chamado "PL da Dosimetria" prevê que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior (de 4 a 12 anos), deve absorver o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (de 4 a 8 anos); A progressão de pena seja mais rápida do que a atual, permitindo a saída do regime fechado após cumprimento de um sexto da pena. Atualmente, a lei exige um quarto. Outros três delegados se ausentaram da votação.

Placar da votação dos delegados que são deputados federais no PL da Dosimetria
Placar da votação dos delegados que são deputados federais no PL da Dosimetria (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Os 10 delegados que apoiaram a redução das penas são:

  • Delegada Ione (Avante–MG)
  • Delegada Katarina (PSD–SE)
  • Delegado Caveira (PL-PA)
  • Delegado da Cunha (PP-SP)
  • Delegado Éder Mauro (PL-PR)
  • Delegado Fabio Costa (PP-AL)
  • Delegado Marcelo Freitas (União–MG)
  • Delegado Matheus Laiola (União-PR)
  • Delegado Palumbo (MDB–SP)
  • Delegado Bilynskyj (PL–SP)

 

Outros três delegados se ausentaram

 

  • Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)
  • Delegado Bruno Lima (PP-SP)
  • Delegado Ramagem (PL-RJ), que está foragido nos Estados Unidos

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 10/12/2025 11:24 / atualizado em 10/12/2025 11:32
