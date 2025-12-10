PL da Dosimetria: 10 delegados votam a favor de redução das penas

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10/12), o projeto que reduz penas para crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Entre os 291 congressistas que apoiaram a proposta, 10 são delegados de polícia que atualmente exercem mandato de deputado federal. A proposta segue agora para apreciação no Senado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O levantamento mostra que todos eles registraram voto "sim", alinhando-se ao texto que flexibiliza punições previstas para crimes praticados no 8/1. O chamado "PL da Dosimetria" prevê que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior (de 4 a 12 anos), deve absorver o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (de 4 a 8 anos); A progressão de pena seja mais rápida do que a atual, permitindo a saída do regime fechado após cumprimento de um sexto da pena. Atualmente, a lei exige um quarto. Outros três delegados se ausentaram da votação.
Os 10 delegados que apoiaram a redução das penas são:
- Delegada Ione (Avante–MG)
- Delegada Katarina (PSD–SE)
- Delegado Caveira (PL-PA)
- Delegado da Cunha (PP-SP)
- Delegado Éder Mauro (PL-PR)
- Delegado Fabio Costa (PP-AL)
- Delegado Marcelo Freitas (União–MG)
- Delegado Matheus Laiola (União-PR)
- Delegado Palumbo (MDB–SP)
- Delegado Bilynskyj (PL–SP)
Outros três delegados se ausentaram
- Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)
- Delegado Bruno Lima (PP-SP)
- Delegado Ramagem (PL-RJ), que está foragido nos Estados Unidos
Saiba Mais
- Política Boulos vai à Câmara para ofensiva do governo pelo fim da escala 6x1
- Política Gleisi repudia agressões na Câmara e critica aprovação do PL da Dosimetria
- Política Weverton pede mais tempo e adia parecer sobre nova Lei do Impeachment
- Política Motta diz que redução de penas dos condenados pelo 8/1 é "virada de página"
- Política Esperidião Amin será o relator do PL da Dosimetria na CCJ do Senado
- Política Como Bolsonaro pode ser beneficiado por projeto que reduz penas