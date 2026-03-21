Flávio lança Álvaro Dias ao governo do RN em ato do Partido Liberal

O evento também foi marcado por referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que completou 71 anos na mesma data. - (crédito: reprodução/ redes sociais)

Em um evento político marcado por discursos duros e apelos eleitorais, o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou, neste sábado (21/3), em Natal, a pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do Rio Grande do Norte. A escolha ocorre após uma reconfiguração interna na sigla, que abriu espaço para o ex-prefeito da capital potiguar assumir a disputa estadual.



O anúncio foi feito durante um ato de filiação do PL no Boulevard Music Hall, que reuniu lideranças nacionais e regionais. Entre os presentes estavam o senador Rogério Marinho (PL-RN), que desistiu de concorrer ao governo para coordenar a campanha presidencial de Flávio, além do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e o senador Efraim Filho (União-PB).

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Álvaro Dias oficializou sua filiação ao PL durante o encontro, deixando o Republicanos. A movimentação consolida o alinhamento do grupo político local ao projeto nacional da sigla, que busca fortalecer palanques estaduais em torno da candidatura presidencial.

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O evento também foi marcado por referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que completou 71 anos na mesma data. Em discurso, Flávio relatou ter visitado o pai mais cedo no hospital e afirmou que ele “está melhorando”, além de transmitir uma mensagem de saudade ao público presente.

Ao longo da fala, o pré-candidato defendeu endurecimento penal, redução de impostos e críticas à política de segurança pública do governo federal. “Essa eleição vai ser sobre qual caminho a gente quer escolher para o Brasil nos próximos 50 anos”, afirmou.

Flávio também agradeceu a Rogério Marinho pela atuação política e destacou a importância da articulação partidária no estado. A decisão de Marinho de abrir mão da disputa local foi tratada como estratégica para consolidar a coordenação nacional da campanha presidencial.