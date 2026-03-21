Bolsonaro ganha bolo de aniversário e parabéns na porta do hospital; vídeo

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro levaram um bolo com a bandeira do Brasil ao hospital onde ele está internado e cantaram parabéns. O grupo vestia verde e amarelo e também gritava "volta Bolsonaro”. Entre os presentes estavam a deputada federal Bia Kicis e a pré-candidata a deputada federal Maria Amélia, na comemoração dos 71 anos de Bolsonaro.

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Bia Kicis falou com a imprensa e afirmou que a ação é um gesto simbólico de apoio para que Bolsonaro saiba que “não está sozinho”. Além disso, reafirmou que ele e a família sofrem. “Nós não vamos largar a mão do Bolsonaro de jeito nenhum. Hoje é aniversário desse homem que nós amamos e que está sofrendo [...] Estamos aqui por amor a Bolsonaro, por justiça. Chega de injustiça”, disse.

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"Voltar para a cadeia significa uma sentença de morte para ele”, declarou. Ao final, os apoiadores cantaram “vida longa a Bolsonaro”. Mais tarde, outro bolo foi distribuído no local.

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Assista ao vídeo:

Entenda a internação

Jair Bolsonaro segue sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, conforme o boletim médico divulgado neste sábado (21/3), dia em que completa 71 anos. O ex-presidente está internado há uma semana devido a pneumonia bacteriana bilateral decorrente do episódio de broncoaspiração.

















Apesar da evolução clínica sem intercorrências, o documento também informa que foi iniciado um tratamento odontológico devido a dores na região mandibular direita. “Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar”, conclui o boletim.

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A defesa do ex-presidente busca uma transferência do regime fechado para o domiciliar. Na última quinta-feira (19/3), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou que a análise do pedido de prisão domiciliar só ocorrerá após perícia médica oficial e, ontem, pediu parecer à Procuradoria-Geral da República.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, acusado de liderar trama golpista. Na sexta-feira (13/3), ele foi levado de ambulância ao hospital após atendimento inicial na Papudinha, depois de apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

