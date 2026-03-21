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SAÚDE DO EX-PRESIDENTE

Bolsonaro faz 71 anos e segue sem previsão de alta da UTI

Ex-presidente está na UTI com pneumonia, enquanto defesa pede prisão domiciliar e STF aguarda perícia médica

A defesa do ex-presidente busca uma transferência do regime fechado para o domiciliar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )
A defesa do ex-presidente busca uma transferência do regime fechado para o domiciliar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

Jair Bolsonaro segue sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, conforme o boletim médico divulgado neste sábado (21/3), dia em que completa 71 anos. O ex-presidente está internado há uma semana devido a pneumonia bacteriana bilateral decorrente do episódio de broncoaspiração.

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Apesar da evolução clínica sem intercorrências, o documento também informa que foi iniciado um tratamento odontológico devido a dores na região mandibular direita. “Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar”, conclui o boletim.

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A defesa do ex-presidente busca uma transferência do regime fechado para o domiciliar. Na última quinta-feira (19/3), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou que a análise do pedido de prisão domiciliar só ocorrerá após perícia médica oficial.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista. Na sexta-feira (13/3), ele foi levado de ambulância ao hospital após atendimento inicial na Papudinha, depois de apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 21/03/2026 12:49
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