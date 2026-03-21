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COLÔMBIA

Lula participa de cúpula da Celac e fórum com países africanos

Evento inclui fórum com países africanos e marca a transferência da presidência do bloco para o Uruguai

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Bogotá - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Bogotá - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da X Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e do I Fórum CELAC-África. Durante o evento, que ocorre em Bogotá, na Colômbia, neste sábado (21/3), está prevista a transferência da Presidência Pro Tempore da Colômbia para o Uruguai.

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A décima edição da Cúpula da CELAC antecede o encontro do I Fórum de Alto Nível CELAC-África, em que os países latinos se reunirão com nações africanas com as quais compartilham conexões históricas, culturais, sociais e econômicas, resultantes de um passado colonial comum.

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O objetivo dessa aproximação é aprofundar o diálogo em temas como desenvolvimento sustentável, segurança alimentar, energia e coordenação em fóruns multilaterais.

O encontro reúne 33 países da América Latina e do Caribe e funciona como espaço de diálogo e articulação política.

Segundo informações da Agência Gov, desde o início do atual mandato, o presidente Lula participou de todos os encontros de alto nível da CELAC. Entre os principais encontros estão: as Cúpulas da CELAC de Buenos Aires (2023), Kingstown (2024) e Tegucigalpa (2025), as duas Cúpulas CELAC-UE, em Bruxelas (2023) e Santa Marta (2025), e o Fórum CELAC-China, em Pequim (2025).

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 21/03/2026 12:09
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