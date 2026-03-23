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Eleições 2026

Elmano minimiza pesquisa que mostra Ciro na frente no CE

Governador comentou nesta segunda (23/3) pesquisa Datafolha que colocou Ciro Gomes (PSDB) na frente, com 47% das intenções de voto,contra 32% do petista

"A maioria do povo cearense não escolheu candidato, e nem é hora de escolher candidato. Vai escolher lá para agosto, setembro", desconversou Elmano - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), minimizou nesta segunda-feira (23/3) pesquisa Datafolha que o mostra em segundo lugar nas intenções de voto, com 32%, atrás do ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que lidera com 47%.

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Elmano afirmou que espera encontrar “uma situação bem diferente” em outubro, e que ainda é cedo para saber como a população do estado realmente votará. Além disso, declarou que a disputa local estará vinculada também à eleição nacional, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principais candidatos.

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“A maioria do povo cearense não escolheu candidato, e nem é hora de escolher candidato. Vai escolher lá para agosto, setembro”, respondeu Elmano ao ser questionado em coletiva de imprensa.

“Ainda vamos saber exatamente quem é o candidato da oposição para então fazermos o debate, fazermos a definição. Eu aprendi que governo bem avaliado é governo que tem boas chances de reeleição”, acrescentou o governador.

O levantamento Datafolha foi contratado pelo jornal cearense O Povo. No principal cenário levantado, após Ciro e Elmano vêm o senador Eduardo Girão (Novo-CE), com 5%, e Jarir Pereira (PSol) e Zé Batista (PSTU), com 2% cada. Brancos, nulos ou nenhum somaram 10%; 2% disseram não saber responder.

O mesmo levantamento apontou ainda que o atual governador tem 60% de aprovação, o que foi celebrado na entrevista e, segundo Elmano, deve se refletir nas pesquisas no futuro.

Articulação nacional

Ciro Gomes ainda não confirmou oficialmente sua candidatura, e Elmano busca a reeleição, apoiado pelo presidente Lula. Ciro, por sua vez, busca um acerto com Flávio Bolsonaro, mas sofre resistência de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por ter sido forte crítico da família no passado.

“A campanha não é só uma campanha estadual, como alguns acham, querem, sonham que ela seja”, disse ainda Elmano durante a entrevista.

“Haverá um projeto nacional com o presidente Lula e conosco. Haverá um projeto nacional com o Flávio Bolsonaro e com quem decidiu se abraçar com ele, e o povo cearense vai ter mais elementos para tomar uma decisão”, acrescentou.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 23/03/2026 14:30 / atualizado em 23/03/2026 14:33
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