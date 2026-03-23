Elmano minimiza pesquisa que mostra Ciro na frente no CE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), minimizou nesta segunda-feira (23/3) pesquisa Datafolha que o mostra em segundo lugar nas intenções de voto, com 32%, atrás do ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que lidera com 47%.
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Elmano afirmou que espera encontrar “uma situação bem diferente” em outubro, e que ainda é cedo para saber como a população do estado realmente votará. Além disso, declarou que a disputa local estará vinculada também à eleição nacional, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principais candidatos.
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“A maioria do povo cearense não escolheu candidato, e nem é hora de escolher candidato. Vai escolher lá para agosto, setembro”, respondeu Elmano ao ser questionado em coletiva de imprensa.
“Ainda vamos saber exatamente quem é o candidato da oposição para então fazermos o debate, fazermos a definição. Eu aprendi que governo bem avaliado é governo que tem boas chances de reeleição”, acrescentou o governador.
O levantamento Datafolha foi contratado pelo jornal cearense O Povo. No principal cenário levantado, após Ciro e Elmano vêm o senador Eduardo Girão (Novo-CE), com 5%, e Jarir Pereira (PSol) e Zé Batista (PSTU), com 2% cada. Brancos, nulos ou nenhum somaram 10%; 2% disseram não saber responder.
O mesmo levantamento apontou ainda que o atual governador tem 60% de aprovação, o que foi celebrado na entrevista e, segundo Elmano, deve se refletir nas pesquisas no futuro.
Articulação nacional
Ciro Gomes ainda não confirmou oficialmente sua candidatura, e Elmano busca a reeleição, apoiado pelo presidente Lula. Ciro, por sua vez, busca um acerto com Flávio Bolsonaro, mas sofre resistência de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por ter sido forte crítico da família no passado.
“A campanha não é só uma campanha estadual, como alguns acham, querem, sonham que ela seja”, disse ainda Elmano durante a entrevista.
“Haverá um projeto nacional com o presidente Lula e conosco. Haverá um projeto nacional com o Flávio Bolsonaro e com quem decidiu se abraçar com ele, e o povo cearense vai ter mais elementos para tomar uma decisão”, acrescentou.