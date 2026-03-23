Médicos sinalizam que Bolsonaro deve receber alta da UTI em 24 horas

A equipe que acompanha Bolsonaro é formada por especialistas em cirurgia geral, cardiologia e terapia intensiva - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A equipe médica divulgou um novo boletim sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em tratamento de uma pneumonia bacteriana bilateral. De acordo com nota divulgada nesta segunda-feira (23/3), o quadro clínico é considerado estável, com sinais de melhora.

Segundo o boletim médico, a infecção pulmonar foi causada por um episódio de broncoaspiração, quando conteúdo do estômago é aspirado para os pulmões, podendo provocar complicações respiratórias. Apesar da gravidade potencial do quadro, a equipe médica informou que Bolsonaro apresenta evolução favorável e não registrou intercorrências recentes.

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O tratamento inclui antibioticoterapia intravenosa, além de suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora. A combinação dessas abordagens tem contribuído para a recuperação progressiva do paciente.

Ainda de acordo com os médicos responsáveis, caso o ritmo de melhora seja mantido, a expectativa é de que o ex-presidente receba alta da UTI nas próximas 24 horas, sendo posteriormente transferido para uma unidade de menor complexidade.

A equipe que acompanha Bolsonaro é formada por especialistas em cirurgia geral, cardiologia e terapia intensiva. O boletim é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. e Allisson B. Barcelos Borges.

Nesta segunda-feira, o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, opinou pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão final cabe ao ministro Alexandre de Moraes.

Confira a íntegra do boletim médico

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Paciente permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas.