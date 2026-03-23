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ESTADO DE SAÚDE

Sônia Guajajara apresenta melhora, mas segue na UTI em SP

Ministra dos Povos Indígenas está internada desde sábado (21/3) após apresentar um quadro de mal-estar geral, com febre alta e dor abdominal

Sônia Guajajara segue se recuperando em hospital de São Paulo - (crédito: Divulgação )
Sônia Guajajara segue se recuperando em hospital de São Paulo - (crédito: Divulgação )

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, apresentou melhora no quadro clínico e tem respondido de forma positiva ao tratamento, de acordo com informações divulgadas pela pasta nesta segunda-feira (23/3).

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A ministra permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do InCor-HCFMUSP, em São Paulo, onde segue sob monitoramento contínuo. Sônia está internada desde sábado (21/3) após apresentar um quadro de mal-estar geral, com febre alta e dor abdominal.

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O atendimento é conduzido por uma equipe multidisciplinar, incluindo o cardiologista Dr. Sérgio Timerman e o infectologista Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 23/03/2026 15:47
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