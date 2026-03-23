Sônia Guajajara apresenta melhora, mas segue na UTI em SP

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, apresentou melhora no quadro clínico e tem respondido de forma positiva ao tratamento, de acordo com informações divulgadas pela pasta nesta segunda-feira (23/3).
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A ministra permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do InCor-HCFMUSP, em São Paulo, onde segue sob monitoramento contínuo. Sônia está internada desde sábado (21/3) após apresentar um quadro de mal-estar geral, com febre alta e dor abdominal.
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O atendimento é conduzido por uma equipe multidisciplinar, incluindo o cardiologista Dr. Sérgio Timerman e o infectologista Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano.
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