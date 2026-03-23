Colisão entre moto e carro deixa um ferido em Ceilândia

Carro e moto se envolveram em uma batida nesta segunda-feira (23/3), na QNO 20, Setor O, em Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

A passageira de uma motocicleta se feriu após se envolver em uma colisão entre um carro e a moto nesta segunda-feira (23/3), na QNO 20, Setor O, em Ceilândia. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreram e encaminharam a vítima para um hospital de referência.

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Os militares foram acionados às 7h14, quando se depararam com uma colisão que envolveu uma moto Honda CG e um carro GM Classic. Os ocupantes da motocicleta foram avaliados pelos socorristas conforme o protocolo de trauma, mas apenas a garupa necessitou de atendimento médico. O motorista do veículo não precisou de assistência.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e ficou responsável pela preservação do local do acidente, que precisou ser interditado para a atuação dos socorristas.