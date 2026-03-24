Prefeita petista de Contagem vai disputar o Senado por Minas Gerais

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), deixará o cargo nesta quinta-feira (26/3) para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. A renúncia da petista ocorre após o Partido dos Trabalhadores aprovar, em fevereiro, em instância nacional, seu nome como pré-candidata ao Senado.

A indicação de Marília tem o objetivo de buscar um nome com alta densidade eleitoral e trajetória consolidada para a disputa por uma das duas vagas ao Senado no estado. Caso confirmada e eleita, Marília poderá protagonizar um feito inédito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde a redemocratização do país, em 1988, Minas Gerais nunca elegeu um senador filiado a partidos de esquerda. A primeira eleição ao Senado após a promulgação da Constituição ocorreu em 1990 e, desde então, nenhuma candidatura desse campo político conseguiu vencer a disputa majoritária no estado.

Posse do vice

A renúncia abre caminho para a posse do vice-prefeito, Ricardo Faria (PSD), que assumirá o comando do Executivo municipal em cerimônia marcada para a tarde de quinta na Câmara Municipal de Contagem.

A cerimônia de posse de Ricardo Faria será aberta ao público e contará com transmissão nas redes oficiais da prefeitura. Após o ato na Câmara, haverá a cerimônia de transmissão de cargo na sede do Executivo municipal, onde o novo prefeito assinará o livro oficial e receberá um balanço da gestão.

Fisioterapeuta de formação, Faria iniciou a trajetória política no movimento estudantil da PUC Minas. Foi eleito vereador de Contagem em 2008 e reeleito em 2012. Em 2014, chegou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) como deputado estadual. Em 2020, foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Marília Campos, sendo reconduzido ao cargo em 2024.

(Com informações de Ana Mendonça)