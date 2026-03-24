TRT-10 está sob novo comando

José Leone Cordeiro Leite e Dorival Borges de Souza Neto assumem o tribunal por dois anos - (crédito: Júlio Noronha/CB/D.A. Press)

Os desembargadores José Cordeiro Leite e Dorival Borges de Souza Neto assumiram, nessa segunda-feira, a presidência e a vice-presidência, respectivamente, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10). Eles ficaram nas funções por dois anos.

A cerimônia contou com representantes de órgãos da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho (MPT), além da Ordem dos Advogados do Distrito Federal (OAB-DF).

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Considerado a "segunda" instância da Justiça do Trabalho, o TRT-10 abrange Distrito Federal e Tocantins. Na avaliação do presidente do TRT-10, os próximos dois anos da instituição serão marcados pela continuidade dos "projetos exitosos" iniciados nas gestões passadas.

"Tanto na gestão passada, como na gestão retrasada (...), em relação aos projetos exitosos, nós vamos dar orientação para que esses projetos tenham continuidade. Já a segunda problemática que o TRT tem a resolver é a questão da sede", afirmou o desembargador José Leite, ao destacar que a aquisição de um prédio novo para alocar a sede do tribunal está nos planos para o próximo biênio.

Corregedoria

Assim como José Leite, o vice-presidente do TRT-10, desembargador Dorival Neto, que também é corregedor da instituição, destacou que pretende otimizar as atividades da corregedoria da instituição. "A gente pretende implementar corregedoria mais humanizada, com transparência e com dados precisos para auxiliar os magistrados", ressaltou Neto, após tomar posse.

Presente no evento, que ocorreu no auditório do TRT-10, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), corroborou a necessidade de a Justiça do Trabalho no Distrito Federal ter "uma estrutura melhor". "Temos de avançar nessas pautas e destacar que a capital da República merece uma Justiça bem localizada, em um prédio moderno e com estrutura, para que preste serviços à comunidade", destacou, ao cobrar que essas demandas devem envolver todos os parlamentares federais do DF e de Tocantins.

Na cerimônia de passagem do comando do TRT-10, o governador do Distrito Federal ainda lembrou sua atuação enquanto advogado trabalhista, há mais de 30 anos. "Comecei a advogar na Justiça do Trabalho em 1994. De lá para cá, acompanho todo o desenrolar da Justiça do Trabalho."

Na avaliação de Ibaneis Rocha, os novos presidente e vice do tribunal têm competência para seguir os projetos do tribunal. "São pessoas extremamente inteligentes e que vão dar sequência ao trabalho realizado", pontuou.



