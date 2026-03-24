InícioPolítica
PODER

Com sobrevida, CPMI promete relatório em 60 dias

Após aval do STF para prorrogação, presidente da comissão confia em revisão de habeas corpus para destravar investigações

Viana: prorrogação é necessária diante dos entraves, como decisões judiciais que limitaram convocações - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)
Viana: prorrogação é necessária diante dos entraves, como decisões judiciais que limitaram convocações - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o colegiado deve concluir o relatório final em até 60 dias, mesmo com a possibilidade de prorrogação por até 120 dias autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, o prazo mais enxuto é suficiente para entregar uma resposta consistente sobre as irregularidades investigadas na Previdência Social.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A prorrogação foi determinada pelo ministro André Mendonça, que concedeu liminar à comissão e fixou prazo para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), formalize a extensão dos trabalhos. Na decisão, o magistrado ressaltou que a Constituição assegura às minorias parlamentares o direito de investigação e classificou como indevida qualquer omissão que impeça o andamento regular de requerimentos. A decisão do magistrado será submetida à Segunda Turma do STF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para Viana, o aval da Corte representa uma "vitória do povo brasileiro" e reforça o caráter constitucional da CPMI. O senador avalia que a prorrogação era necessária diante dos entraves enfrentados até agora, como decisões judiciais que limitaram convocações, além da rejeição de requerimentos e quebras de sigilo consideradas estratégicas para o avanço das apurações.

Na nova fase, a comissão pretende centrar esforços na convocação de testemunhas, priorizando pessoas que participaram dos fatos, mas que não são alvo direto das investigações. A estratégia busca reduzir o risco de novos impasses judiciais e garantir a coleta de informações essenciais para embasar o relatório final.

Entre os depoimentos considerados prioritários está o do ministro da Previdência, Wolney Queiroz, além de outros servidores públicos que possam esclarecer procedimentos internos, como cancelamentos de contratos e eventuais falhas administrativas relacionadas às fraudes investigadas. A expectativa é de que esses relatos ajudem a detalhar o funcionamento dos mecanismos que permitiram os desvios.

O presidente da CPMI também afirmou que pretende recorrer ao STF para revisar decisões que concederam habeas corpus a investigados, na tentativa de viabilizar novos depoimentos. Segundo Viana, há pessoas presas em lugares como Paraíba, Sergipe e Distrito Federal que podem contribuir com informações relevantes. Com a nova estratégia e eventuais revisões judiciais, o senador aposta na consolidação de um relatório mais robusto e conclusivo dentro do prazo estipulado.

Impasse

Na decisão sobre a prorrogação da CPMI, Mendonça determinou que Alcolumbre e a Mesa Diretora têm 48 horas para realizar a leitura do requerimento de ampliação dos trabalhos do colegiado. Caso o prazo não seja cumprido, a decisão judicial autoriza automaticamente a continuidade das atividades.

Com o encerramento da CPMI inicialmente previsto para o próximo sábado, Viana, com o relator da comissão, Alfredo Gaspar (União-AL), e o líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hattem (RS), ingressou no STF com mandado de segurança para garantir a extensão da investigação. No pedido, os parlamentares alegaram omissão de Alcolumbre e da Mesa Diretora em dar andamento ao requerimento, apresentado em dezembro.

Desde então, integrantes da CPMI vinham cobrando, publicamente, a leitura do documento, sem sucesso. Nos bastidores, parlamentares relataram resistência do comando do Congresso diante dos rumos da investigação e do impacto político de novas comissões em ano eleitoral. A presidência da CPMI já havia, inclusive, elaborado um cronograma prevendo a leitura e votação de um relatório que pode ultrapassar cinco mil páginas.

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Alícia Bernardes e Eduarda Esposito
postado em 24/03/2026 03:55
SIGA
x