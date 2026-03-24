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Crime Organizado

Lula vai sancionar PL Antifacção nesta terça sob pressão de entidades

Presidente tem até hoje para sancionar ou vetar trechos do projeto, que endurece o combate ao crime organizado

Apesar das pressões, integrantes do governo avaliam a possibilidade de sanção com poucos ou nenhum veto, - (crédito: Ricardo Stuckert / PR )
Apesar das pressões, integrantes do governo avaliam a possibilidade de sanção com poucos ou nenhum veto, - (crédito: Ricardo Stuckert / PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até esta terça-feira (24/3) para decidir se sanciona integralmente ou veta trechos do Projeto de Lei Antifacção, aprovado pelo Congresso no fim de fevereiro. A proposta, que amplia punições e cria novos instrumentos para o combate ao crime organizado, enfrenta resistência de entidades da sociedade civil e especialistas, que pedem mudanças no texto.

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Organizações e juristas argumentam que a redação aprovada pode abrir margem para interpretações amplas, com risco de atingir manifestações sociais e restringir direitos individuais. Entre os pontos mais criticados estão expressões consideradas genéricas, como “impedir” ou “dificultar” ações policiais, que poderiam ser aplicadas de forma abrangente.

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Apesar das pressões, integrantes do governo avaliam a possibilidade de sanção com poucos ou nenhum veto, em um movimento para reforçar o discurso de endurecimento no combate ao crime organizado, tema que tem ganhado peso no debate público.

O projeto prevê penas que podem chegar a até 40 anos de prisão para crimes ligados a facções, além da criação de mecanismos como bancos de dados nacionais e medidas para enfraquecer financeiramente essas organizações.

A sanção do projeto consta na agenda presidencial desta terça-feira. O ato de assinatura está previsto para as 15h, no Palácio do Planalto.

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Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 24/03/2026 07:47
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